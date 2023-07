David Popovici, la 100 m liber, live în AntenaPLAY. Programul probei de la Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023

David Popovici a obținut locul 4 în proba de 200 de metri liber la Fukuoka 2023. Cu toate că a dominat toată cursa, la final a fost depășit și nu a prins podiumul. Drumul lui la Mondiale nu se încheie aici, însă! Urmează proba de 100 m liber.

El a participat și la proba de 100m spate, unde s-a oprit în serii: „Cumva simt că puteam să reușesc. Uneori, tocmai din cauză că mi-e frică de durere, mă menajez puțin pe primul 50. Ar trebui să plec de fapt mai tare și după aia, când ajung pe ultimul 50... Dacă acolo simt că mai am resurse înseamnă că am înotat prea încet”, a explicat Andrei pentru gsp.ro.

