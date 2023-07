David Popovici s-a calificat în semifinale la 200 metri liber. Campionatele Mondiale de Înot se văd exclusiv în AntenaPLAY

David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka și va concura pentru finală, azi, de la ora 15:17. Iată cu ce timp a terminat campionul român!

David Popovici, în vârstă de 18 ani, a încheiat calificările cu al treilea timp (1:45.86), fiind şi unul dintre cei trei înotători care au coborât sub 1:46 în aceste calificări, potrivit Antena Sport. David Popovici a fost depășit de americanul Luke Hobson (1:45.69) și de britanicul Matthew Richards (1:45.82).

Ce a scris presa internațională despre David Popovici

David Popovici a fost atracţia principală la Fukuoka, iar presa internaţională este încântată de lupta care se va da între înotătorul român şi ceilalţi înotători de top ai planetei:

„Campionatele Mondiale din 2023 de la Fukuoka l-au văzut prima oară pe David Popovici luni dimineaţă. A fost suficient pentru a-i deschide apetitul. Popovici a înotat 1:45.86 în calificările probei de 200 de metri liber, un timp confortabil pentru a obţine calificarea în semifinale, cu al treilea cel mai bun timp. Puştiul minune al României a fost unul dintre cei trei înotători care au coborât sub 1:46, pregătind un afiş încărcat al fazelor finale. Luke Robson a stabilit ritmul, cu un timp de 1:45.59. Britanicul Matthew Richards l-a întrecut pe Popovici cu patru sutimi în seriile de dimineaţă. Tom Dean se alătură celor din Top 4, cu 1:46.02. O diferenţă de 1.01 secunde îi desparte pe primii 16 înotători, în timp ce primii 26 de înotători sunt despărţiţi de doar 1.76 secunde. Este un testament în ceea ce priveşte creşterea nivelului acestei competiţii, care nu a mai fost la fel de captivantă în ultimii ani, poate din 2012, pe finalul carierelor lui Michael Phelps, Ryan Lochte şi Paul Biedermann, prin 2012, şi nu cu aceeaşi intensitate de pe vremea lui Ian Thorpe şi Pieter van den Hoogenband.”, o spun cei de la swimmingworldmagazine.com, citați de sursa menționată mai sus.

David Popovici luptă pentru finala la 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Campionul român este programat azi, în a doua semifinală, începând cu ora 15:17.

Popovici va concura pe culoarul cinci, în semifinala doi, acolo unde îi regăsim pe Luke Hobson, cel care a obținut cel mai bun timp din serii (1:45:69), și pe Pan Zhanle, chinezul care a impresionat pe toată lumea în acest sezon.

Cealaltă semifinală, programată la 15:11, aduce la start alte patru nume importante, considerate cu șanse mari la medalii, Sunwoo Hwang, Felix Auboeck, Matthew Richards şi Tom Dean. Toate probele de la CM de la Fukuoka pot fi văzute aici: https://fukuoka.a1.ro/.

Finala de la 200 de metri liber, unde mare favorit e considerat David Popovici, e programată marți, de la ora 14:02.

Andrei Anghel a ratat calificarea în semifinale, la 100 de metri spate, la Campionatele Mondiale

Andrei Anghel a ratat calificarea în semifinale, la 100 de metri spate, la Campionatele Mondiale de la Fukuoka.

Anghel a terminat seria patru pe poziția a cincea, cu un timp de 55.77 secunde. În total, el a terminat pe locul 34 dintre cei 61 de înotători prezenți la startul probei.

Anghel mai este prezent la o probă la Campionatele Mondiale, la 50 de metri spate. El va intra în serii pe 29 iulie, de la 05:05 dimineața, Semifinalele sunt programate în aceeași zi, de la 15:06, iar finala e pe 30 iulie, de la 14:02.

„Dacă ne uităm, am putea spune că suntem puţini la Campionatele Mondiale, dar dacă ne uităm la aria de selecţie şi la numărul de sportivi, e un număr destul de bun. Mă uitam la australieni, aveau un număr obscen de mare de sportivi, comparat cu cât de puţini avem noi legitimaţi, dar în procent, eram înaintea lor. Sunt mândru că particip, că am ajuns şi ne-am făcut baremul de calificare, pe care l-am şi îmbunătăţit. Îmi doresc finala la 50 spate. Urmăresc un plan pe care mi l-am setat eu. Am vrut înainte să prind o semifinală la EURO, pe care am prins-o la Roma, apoi o semifinală la Mondiale, pe care am prins-o la Mondialele din Australia. În mod natural, următorul pas ar fi o finală la Mondiale. Nu m-ar deranja să sar doi paşi şi să ne vedem pe podium, dar o luăm pas cu pas.”, spunea Anghel înaintea Mondialelor, citat de Antena Sport.