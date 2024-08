David Popovici și Taisia, iubita lui, ipostază tandră în vacanță. Cum s-au pozat, dând un exemplu de simplitate și naturalețe

După ce a câștigat aurul olimpic la 200 m liber și bronzul la 100 m liber, David Popovici a plecat într-o vacanță exotică alături de Taisia, iubita lui.

Taisia Nițuleasa a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare ținută în brațe de iubitul ei. Cei doi tineri s-au pozat îmbrățițați, în ținute foarte lejere, stârnind admirație pentru simplitatea și naturalețea lor. Cei doi tineri strălucesc împreună și i-au încântat pe fanii sportivului cu această apariție în online.

David Popovici și Taisia Nițuleasa, ipostază tandră în vacanța exotică. Cum s-au pozat tinerii, dând un exemplu de simplitate și naturalețe

Imediat după Jocurile Olimpice, David Popovici și iubita au plecat într-o vacanță. Tânăra s-a pozat alături de maimuțe, iar sportivul s-a pozat alături de peștii exotici. Taisia și-a surprins iubitul înotând într-o piscină și a făcut o glumă pe baza imaginii spunând: „Nu s-a săturat”.

Taisia i-a fost alături lui David Popovici la Paris, unde sportivul a urcat pe cea mai îmaltă treaptă a podiumului și abia și-a reținut lacrimile când a ascultat imnul României. Taisia a fost și ea extrem de emoționantă după performanța excepțională a iubitului ei.

Purtând un hanorac larg, Taisia s-a pozat alături de iubitul ei, printre copaci. Campionul apare în imagine ținând-o protector de umeri pe iubita lui.

Ce spune David Popovici despre iubita lui: „Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul”

David Popovici și Taisia Nițuleasa trăiesc o frumoasă poveste de dragoste care a început din perioada liceului. Cei doi se bucură de o chimie incredibilă, se înțeleg și se susțin reciproc. Chiar dacă la început fata a întâmpinat dificultăți în înțelegerea programului aglomerat al lui David, aceasta a găsit o cale prin care a învățat să-l ajute și să-l susțină.

„Nu a fost ușor pentru Taisia să-mi înțeleagă programul, să-l accepte, dar a învățat să mă ajute, să mă susțină în treaba asta. Oricât de greu i-ar fi când plec cu săptămânile fie în cantonament sau în deplasări pe alt continent, mă înțelege. Am mare noroc că am dat de ea și am mare noroc pentru că pur și simplu înțelege. E nevoie doar să înțeleagă asta li deja mă face să mă simt mai bine, mă face să mă bucur de ceea ce fac mai ușor ca să nu mă simt vinovat”, a povestit David Popovici într-un podcast.

Taisia este și ea o fire sportivă. Tânăra face parte dintr-o trupă de dans modern.

„Ea a făcut dans de performanță și a dat o audiție pentru a intra într-o trupa de dans destul de serioasă. Eu o susțin, ea mă susține și acum de abia aștept să înceapă și ea regimul de antrenament. Să mâncăm cât mai sănătos împreună, să o implic și pe ea și să înțeleagă cât mai bine cum e viața de sportiv”, a mai spus David Popovici despre iubita lui.