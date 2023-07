Prima reacție a lui David Popovici după ce a ratat podiumului la 200 m liber de la Mondialele de Înot: "Acesta este sportul"

David Popovici a obținut locul 4 la proba de 200 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023. Iată prima reacție a românului de 18 ani după ratarea podiumului.

"Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru", a spus Popovici imediat după finală, potrivit gsp.ro.

David a dominat primele 3 lungimi de bazin, însă pe finalul cursei a fost surclasat de Matthew Richards, Tom Dean și Hwang Sunwoo.

„Dacă ai cursa perfectă, nu ai altceva de îmbunătățit, știi că practic ai atins vârful – limita – că nu poți face nimic mai bun de acolo. Mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că are un sens. O să învăț din asta", a mai spus David, potrivit olympics.com.

"Pentru mâine trebuie doar să mă asigur că dorm bine, mănânc bine și mă încălzesc."

David Popovici, la 100 m liber, live în AntenaPLAY. Programul probei de la Campionatele Mondiale de Înot de la Fukuoka 2023

Dacă deznodământul probei de 200 m liber este cunoscut deja, nu știm ce surprize ne-a pregătit David Popovici pentru proba de 100 de m liber.

Seriile urmează să aibă loc pe 26 iulie, de la ora 5:13 (ora României), și sunt disponibile live și exclusiv în platforma AntenaPLAY. Semifinalele probei de 100 m liber urmează să se desfășoare pe 26 iulie, de la ora 14:26 (ora României).

David Popovici este deținătorul medaliei de aur la aceasă probă, după performanța de anul trecut de la Budapesta, și are toate șansele să-și apere titlul de campion mondial.