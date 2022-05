De ce nu a fost Irina Begu descalificată de la Roland Garros 2022, după ce racheta aruncată de ea a lovit un copil. Ce a transmis

Românca Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) s-a calificat în turul trei de la Roland Garros, după ce a învins-o pe Ekaterina Alexandrova (27 de ani, 31 WTA), cu scorul 6-7 (3), 6-3, 6-4. Adversara româncei a cerut descalificarea acesteia din turneu, după ce racheta pe care aceasta a trântit-o de pâmânt a ricoșat și a lovit un copil din tribune. Irina Begu nu a fost descalificată, ea primind un avertisment pentru comportament neportivit.

Motivul pentru care sportiva româncă nu a fost descalificată de la Roland Garros 2022 a fost că racheta abia l-a atins pe băiat, fără să-i provoace răni, iar micuțul a plâns de la sperietură. Părinții au declarat că fiul lor este nevătămat, iar astfel, Irina Begu a scăpat doar cu un avertisment.

"După ce și-a pierdut serviciul (la 0-2 în setul 3), în timp ce mergea spre banca sa, Irina Camelia Begu a dat cu racheta de pământ în apropierea băncii și aceasta a ricoșat în zona spectotorilor. Racheta a aterizat în tribună și l-a șters pe un tânăr spectator.

După ce inițial s-a speriat, spectatorul s-a dovedit a fi în regulă. Supervizorul Grand Slam-ului a discutat cu părinții care erau cu fiul lor și aceștia au confirmat că acesta era nevătămat. Conform procedurilor, un avertisment pentru comportament nesportiv i-a fost acordat jucătoarei.", se arată în comunicatul emis de Roland Garros.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called. pic.twitter.com/EiIBNDAH2I