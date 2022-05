Ce i-a spus Patrick Mouratoglou Simonei Halep, imediat după ce jucătoarea de tenis a fost eliminată de la Roland Garros 2022

Simona Halep a fost învinsă de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 2-6, 6-2, 6-1 la Paris, în turul 2 de la Roland Garros. Sportiva a vorbit imediat după meci cu antrenorul său, Patrick Mouratoglou. Antrenorul a sfătuit-o pe jucătoarea de tenis să se calmeze și să se gândească la meciurile viitoare.

Ce a spus antrenorul Patrick Mouratoglou, după înfrângerea Simonei Halep de la Patrick Mouratoglou

„Am vorbit cu Patrick și mi-a zis să mă gândesc unde vreau să joc de săptămâna viitoare, suntem cu mintea la meciuri și o să revenim. Mi-a zis să mă calmez și că e totul ok, nu e nicio tragedie că am pierdut un meci. Îl doare pentru că s-a întâmplat chiar la Roland Garros, dar nu e nicio problemă, mergem înainte.", a spus Simona Halep la conferința de după meci.

Sportiva a explicat care a fost motivul înfrângerii. Simona Halep a mărturisit că, deși s-a antrenat bine și a început meciul așa cum trebuia, a avut un atac de panică din cauza presiunii de pe umerii săi.

Cum a explicat Simona Halep înfrângerea de la Roland Garros

”A fost doar un meci de tenis, trebuie să trec peste. M-am antrenat bine, am început bine, dar m-am panicat, nu știu de ce s-a întâmplat, nu a existat un motiv pentru care să am acest atac, nu am astfel de atacuri de obicei, dar s-a întâmplat acum.

Se poate să fie pus prea multă presiune pe mine și de-aceea să se fi întâmplat. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, de când am început cu Patrick, îmi doresc foarte mult să reușesc și poate și asta a contribuit. Mai am chestia asta, când îmi doresc foarte mult, să nu mai fiu eu.

Sportiva a mărturisit că este decisă să muncească în continuare.

O să fie bine, o să muncesc în continuare și o să vedem ce o să se întâmple. Nu a fost despre tenis, poate presiunea celor doi ani grei pentru toată lumea, accidentările de anul trecut, au fost multe momente grele și poate creierul a intrat în panică”, a declarat Simona Halep, la conferința de presă de după joc, citată de Eurosport.

Simona Halep a câștigat turneul de Grand Slam Roland Garros din 2018. În 2021, sportiva nu a participat la Roland Garros, din cauza unei accidentări.

Cum a explicat Simona Halep decizia de a colabora cu Patrick Mouratoglou, fostul antrenor de tenis al Serenei Williams

Simona Halep a oferit un amplu interviu prin care a vorbit despre așteptările pe care le are de la colaborarea cu fostul antrenor al Serenei Williams. Sportiva româncă a mărturisit că își dorește să revină în topul jucătoarelor de tenis și consideră că Patrick Mouratoglou o poate ajuta să-și îndeplinească acest obiectiv, potrivit tennismajors.com.

„Am dorit să lucrez cu Patrick pentru că îmi doresc foarte mult să revin în vârf şi am simţit că el este cea mai bună persoană care să mă ajute să fac asta. Am fost norocoasă că era disponibil să o facă cu mine. Vreau să revin în vârf şi, bineînţeles, visez la un alt grand slam pentru că de aceea muncesc în fiecare zi", a spus Simona Halep.

Simona Halep a declarat că se așteaptă ca noul ei antrenor să o ajute să devină "puţin mai agresivă" pe terenul de tenis.

„Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să deschid terenul mult mai bine decât am făcut-o înainte. Nu spun că am avut un joc prost înainte, dar vreau să-l fac mai puternic. Mi-ar plăcea să-mi întăresc şi corpul, pentru că nu este uşor să fiu ofensivă, să fiu aproape de linia de fund şi să joc împotriva jucătoarelor care lovesc puternic. Deci trebuie să ai un corp puternic. Voi lucra la asta, dar şi să deschid terenul pentru a folosi unele unghiuri puţin mai bine decât înainte şi, de fapt, pentru a lua mingea mai devreme. Deci, acesta este scopul în viziunea noastră", a spus Simona Halep

