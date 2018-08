OFICIAL! FCSB și-a prezentat atacantul căutat o vară întreagă. Idolul tribunelor revine la roș-albaștri. Ce tricou va purta

Telenovela revenirii lui Raul Rusescu la FCSB, fosta Steaua, s-a încheiat în mod oficial și cu bine pentru ambele părți. Începând de azi și până în 2020, atacantul de 30 de ani va încerca să scrie noi pagini de istorie pentru echipa roș-albastră.

Transferul lui Rusescu la FCSB a fost confirmat de site-ul oficial al vicecampioanei României.

”FCSB anunta ca Raul Rusescu va imbraca tricoul ros-albastru in urmatoarele doua sezoane. Atacantul in varsta de 30 de ani, care si-a ales traditionalul tricou cu numarul 24, a semnat luni dimineata contractul si a efectuat primul antrenament alaturi de noii sai colegi. Raul va evolua, astfel, pentru a treia oara la echipa noastra, pentru care a mai jucat intre 2011 si 2013, respectiv 2014 si 2015, castigand doua titluri de campion al Romaniei, Cupa Romaniei, Cupa Ligii si titlul de golgeter al Ligii 1 in sezonul 2012-2013. De asemenea, in cele 123 de partide jucate pentru ros-albastri in toate competitiile, Raul a inscris de 54 de ori si a oferit 21 pase de gol. Clubul nostru ii spune Bun Venit si ii doreste sa aiba parte, din nou, de multe succese in tricoul ros-albastru!” anunță FCSB.

Raul Rusescu a avut parte de o prezentare specială pe site-ul oficial al celor de la FCSB, acolo unde a oferit și primele reacții după ce a redevenit jucător stelist.

”Mă bucur că am ocazia să joc în tricoul echipei la care mi-am dorit tot timpul să joc. Mă bucur foarte mult că, în sfârşit, lucrurile s-au rezolvat. Mai bine mai târziu decât niciodată! Aştept cu nerăbdare să redebutez în echipa la care mi-am dorit mereu să joc.

Sunt nerăbdător, încrezător şi sper să ajut cât mai mult şi, mai ales, cât mai bine la îndeplinirea obiectivelor echipei din acest sezon. De asemenea, abia aţtept să evoluez din nou în faţa suporterilor noştri, care au fost mereu extraordinari”, a declarat Rusescu pentru site-ul oficial al FCSB.

Raul Rusescu a impresionat la Steaua/FCSB în perioada 2011-2013. Vârful de 29 de ani are 123 de meciuri în tricoul Stelei/FCSB, club pentru care a marcat 54 de goluri. Atacantul a impresionat la FCSB în sezonul 2012-2013 din Europa League, când Steaua (de atunci) elimina Ajax și se califica în ”optimile” competiției.

Ultima oară la Osmanlispor (2015-2018), Rusescu are în palmares două titluri, o Cupă a României şi o Cupă a Ligii alături de roş-albaştri.