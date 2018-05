Finala Europa League, Marseille - Atletico Madrid, ora 21:45! OM vrea trofeul pe terenul rivalei Lyon. Ce ponturi putem juca la acest meci

Finala Europa League, Marseille - Atletico Madrid. Ultimul act din acest sezon de Europa League va pune față în față o echipă plecată din Europa League în acest sezon, OM, cu peste 60 de meciuri oficiale adunate în toate competițiile, uneia care a plecat din grupele Ligii Campionilor, Atletico Madrid, dar ”retrogradată” ulterior de pe locul 3 al unei grupe cu Chelsea, AS Roma și Qarabag.

Finala Europa League, Marseille - Atletico Madrid. Pentru trupa lui Simeone, aceasta este a 5-a finală de cupă europeană atinsă în ultimele nouă sezoane. Trupa din Madrid a câştigat Europa League în 2009-2010 şi 2011-2012 şi a pierdut de două ori în ultimul act al UEFA Champions League (2013-2014 şi 2015-2016), de fiecare dată în faţa Realului.

Atletico Madrid s-a calificat în finala Europa League după o dublă cu puternica Arsenal. Echipa lui Diego Simeone a învins trupa lui Wenger cu 1-0 în retur. În tur, partida se terminase la egalitate, 1-1, pe Emirates.

Finala Europa League, Marseille - Atletico Madrid. În ceea ce o privește pe Marseille, echipa lui Rudi Garcia joacă în prima finală europeană după 14 ani. În 2004, OM pierde tot cu o echipă din Spania. Valencia s-a impus cu 2-0, la Gothenburg. Vârful lui Marseille, legenda Didier Drogba, s-a consolat cu titlul de golgheter al competiţiei (6 goluri).

Olympique Marseille va juca ultimul act în Franţa, pe terenul rivalei Olympique Lyon, dar a avut mari emoţii pentru a atinge ultimul act. Meciul de la Salzburg, din returul semifinalei, a avut nevoie de prelungiri. După ce s-au impus în tur cu 2-0, francezii au primit două goluri (Haidara 53 şi Sarr 65 autogol), iar austriecii au împins meciul în prelungiri. Acolo, Rolando a marcat în minutul 116, iar Haidara a fost eliminat două minute mai târziu.

Finala Europa League, Marseille - Atletico Madrid. Înainte de finală, Marseille și Atletico Madrid străbat momente diferite ale sezonului. Marseille este pe locul 4 în campionat şi riscă să rateze prezenţa în UEFA Champions League. Așadar, finala de azi e capitală. Dincolo, elevii lui Simeone au sigurat locul 2 în campionat.

🏅⚽MATCHDAY! ⚽🏅



We're closing in on the #UELfinal...

Who will lift the 🏆 tonight: @OM_Officiel or @Atleti?#OMAtleti pic.twitter.com/S4fyehNc6k