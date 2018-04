Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO ONLINE

Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO. Zi de luni plină de Liga 1 în meniul fanilor fotbalului din România. Pe malurile Târnavei Mari, Gaz Metan Mediaș primește vizita celor de la ACS Poli Timișoara, într-un meci care poate fi urmărit live video online pe siteurile DigiSport (dacă ești abonat Digisport) sau Telekom Sport (dacă ești abonat Telekom Sport). Gaz Metan-ACS Poli va fi live video online, luni, 9 aprilie, la ora 15:30.

Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO. Meciul de la Mediaș pune față în față echipele aflate dedesubt, respectiv deasupra liniei roșii a clasamentului. Gazul lui Pustai ocupă locul 6, care trimite la baraj, în timp ce ACS Poli, preluată de curând de Leo Grozavu, este prima care se salvează la ora actuală. Este însă o salvare care oricând se poate transforma în retrogradare. Poli nu mai bate pe nimeni din 28 octombrie 2017, iar matineul le bate la ușă.

Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO. Dincolo, Gaz Metan Mediaș a înviat în play-out și vine după două victorii cu Concordia Chiajna și FC Voluntari. Încă o victorie în meciul de luni ar însemna urcarea pe locurile care salvează.

Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO. Istoria nu ține însă cu echipa lui Pustai. Niciodată, la Mediaș, Gazul nu a învins pe Poli în cele 5 meciuri jucate din 2007 până în prezent. Au fost 3 remize și două victorii ale bănățenilor.

Gaz Metan Mediaș - ACS Poli LIVE VIDEO. La pariuri, Gaz Metan are o cotă 2.25-2,30, pe când ACS Poli pleacă din postura de outsider cu 3,10-3,25. Istoria ne-ar aduce o cotă de 1,65 dacă am miza pe faptul că Poli nu pierde.