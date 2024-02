Gheorghe Hagi împlinește 59 de ani. Cum sărbătorește „Regele” în fața întregii țări. Momente pline de emoție

Gică Hagi împlinește anii! Ziua de 5 februarie este una sfântă pentru tot ceea ce înseamnă fotbal românesc. Astăzi, suflarea fotbalistică internă își sărbătorește ”Regele”. Gheorghe Hagi a împlinit 59 de ani.

În 1965, la Săcele (Constanţa) se năştea cel ce avea să devină cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Au trecut 59 de ani de atunci, timp în care Maradona din Carpați a scris istorie ca jucător la cele mai mari cluburi, la națională, iar ca antrenor a câștigat campionatul în Liga 1.

Gheorghe Hagi împlinește 59 de ani: „De la 10 ani am mers la stadion și am făcut antrenamente să încerc să fiu mai bun”

În ziua în care împlinește vârsta de 59 de ani se pun în vânzare bilete la cel mai nou film care portretizeză viața de campion în fotbal. „Am jucat fotbal ca orice copil. Pe stradă, în curtea școlii... De la 10 ani am mers la stadion și am făcut antrenamente să încerc să fiu mai bun”, își începe Gheorghe Hagi povestea unei cariere de succes. Filmul „Hai, România! - Povestea Generației de Aur” care se va lansa pe 1 martie 2024 în cinematografele din toată țara va oferi spectatorilor o incursiune în cea mai vie și intensă perioadă din fotbalul românesc și în cea a României din perioada anilor 1980-2000.

Ianis Hagi își sărbătorește tatăl cu un mesaj emoționant

Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a postat în secțiunea de story o postare prin care îi urează „La mulți ani” tatălui său.

Imagine emblematică la nivel național și internațional, Gheorghe Hagi rememorează experiențele din meciurile campionatelor în care a scris istorie pentru fotbalul românesc, relația cu colegii și antrenorii, momentul retragerii și previziuni pentru viitorul fotbalului românesc.

„Trebuie să știi să folosești istoria. Dacă nu, nu vei avea viitor niciodată”, apreciază acesta spunând că experiențele grele, alături de multă muncă, sunt cele care l-au format și au format o întreagă echipă de aur.

„Absolut tot ce ți se întâmplă în viață, e să te facă mai bun. Din toate experiențele, dar mai ales din eșecuri, noi am învățat să fim mai buni”. Iar respectul este o parte importantă a existenței sale, în toate formele, atât pe teren, cât și în viața de zi cu zi și spune că fără acesta și fără legătura specială avută cu antrenorii și cu toți colegii de la națională, ei, ca echipă, nu ar fi reușit să creeze această istorie.

„Noi aveam cuvânt, atunci când îți dai cuvântul, nu există să te întorci și să nu îl respecți. Am avut șansa sa am antrenori foarte buni, foarte mari. Care mi-au impus respect și cu care am avut o relație foarte bună. Și ca echipă, eram un grup foarte bun, unitar, eram prieteni, frați, țineam unul la altul și de aceea am ajuns să facem performanță”.

El abordează în filmul „Hai, România! - Povestea Generației de Aur” și subiectul declarației din 1998, atunci când făcea referire la faptul că Echipa națională era cap de serie la Mondiale și nu era prețuită, afirmând atunci că aceste performanțe nu se vor repeta prea curând.

„Poate am fost puțin cam dur, dar trebuia să o zic. Pentru că la mijloc era ce se va întâmpla în ziua de mâine în fotbalul românesc. În timp găsim răspunsuri”.

Acum, la 26 de ani de la acel moment, întrebat când crede că o sa mai iasă lumea în stradă pentru o victorie importantă a Echipei naționale, spune că poate acel moment ar putea fi „America 2026. Eu așa cred, acum poate fi o credință a mea. Eu zic că, dacă noi tot am lăsat loc de <bună ziua> acolo, poate se duc alții și fac mai bine ca noi. Sper să se ducă cei tineri și să reușească acest lucru. Și atunci, poate America e destinul nostru”, încheie acesta.

America 1994 și meciul România - Columbia au fost unele dintre cele mai intense momente trăite de români, de suporterii din țară, din străinătate și de cei aflați pe teren. „Golul pe care îl dă Hagi în acel meci... doar la el am mai văzut. Din punctul meu de vedere e o capodoperă!”, declară Bogdan Stelea în filmul „Hai, România! - Povestea Generației de Aur”despre lovitura executată de Hagi de la peste 40 metri în poarta lui Oscar Cordoba, portarul echipei Columbiei. Care, la rândul său, a declarat peste ani că este încă marcat de acel gol. Și că nici în prezent nu știe cum a reușit fotbalistul român să șuteze în acest fel. Despre acel meci, Hagi spune că echipa națională era foarte bine pregătită, informată despre jocul adversarilor și el știa că „portarul numai în poartă nu stătea. Și ușor-ușor ne-am pregătit succesul. Când atacam știam ce trebuie să facem, știam cum să dominăm. Eram pregătiți pentru orice”.

„Nu aș fi putut să realizez nimic fără acest geniu care se numește Gică Hagi”, declară Florin Răducioiu despre acel meci în care a înscris două goluri și despre numărul 10 al fotbalului românesc în filmul „Hai, România! - Povestea Generației de Aur”. În care spectatorii vor afla ce a însemnat Gheorghe Hagi pentru echipa națională, pentru fotbalul românesc și pentru o lume întreagă și modurile în care ceilalți se raportau la el. „Hagi e Regele fotbalului. Asta e părerea mea. Cine a zis că e Regele, a zis bine”, afirmă la rândul său Dan Petrescu, despre cel pe care Anghel Iordănescu îl numește „la fel de mare ca Maradona, la fel de mare ca Messi, la fel de mare ca Ronaldo”.

Întrebat dacă simte că este unul dintre cei mai iubiți români, Gheorghe Hagi, care pe 5 februarie a împlinit 59 de ani, afirmă că „sunt respectat, sunt iubit. Cel mai... nu știu. Nu sunt în măsură să vă dau gradul sau măsura aceasta. Știu însă că am făcut multă lume fericită, colegii mei și cu mine. Și acesta este lucrul cel mai important”.

Pentru acele momente de fericire, pentru o istorie inegalabilă până în prezent și pentru imaginile speculoase din acei ani, acesta îi invită la cinema din 1 martie pe toți cei care vor să retrăiască acele vremuri. „Veniți în cinematografe pentru că mă bucur foarte tare că se face acest film, legat de un grup foarte frumos, de o generație foarte bună care a făcut parte din istoria fotbalului din România. Sper să iasă ceva foarte frumos. Toți cei care s-au bucurat de acele lucruri și de acele vremuri și își doresc să vină să vadă filmul la cinema, să o facă pentru că au de văzut lucruri frumoase, lucruri care s-au petrecut. Și probabil că vor fi fericiți de vizionare și de tot ce am făcut noi în acea perioadă”.

