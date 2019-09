Gheorghe Hagi, după meciul cu Spania: Ne-am bătut de la egal la egal din minutul 60

Gheorghe Hagi a declarat că România a fost egala Spaniei abia din minutul 60 şi că reprezentativa "tricoloră" ar fi trebuit să aibă mai multă agresivitate în meciul de joi.

"Spania e o echipă bună, care ştie să joace fotbal, ştie să paseze, au controlul jocului, ei dau ritmul jocului. Trebuia probabil să fim mai agresivi în mijloc, ca să luăm mai multe mingi, când s-a făcut lucrul acesta, am ajuns la poartă şi am avut ocazii. Băieţii ar fi trebuit să aibă mai mult curaj, să stăm puţin mai sus câţiva metri, punându-i puţin în presiune probabil că aveam mai multe ocazii. Păcat, pentru că putea fi egal fără probleme, dar acesta este fotbalul. Ne-am bătut de la egal la egal în repriza a doua, din minutul 60, când a venit golul al doilea, nu mai aveam nimic de pierdut şi atunci am ieşit la joc, am recuperat mingea şi am fost mai aproape de poarta lor şi atunci au venit şi ocaziile. Tătăruşanu, fenomenal. Trebuie să avem răbdare cu cei din generaţia tânără, pentru că ei ne-au demonstrat că sunt valoroşi şi uşor, uşor vor fi mai buni", adeclarat Hagi.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-0), de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

Sursa : news.ro