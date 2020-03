Hagi: Eu ştiu că în play-out este un singur obiectiv, la anul să te vezi tot în Liga

"Eu ştiu că în play-out este un singur obiectiv, la anul să te vezi tot în Liga I. Acesta este unicul obiectiv al tuturor echipelor. Toate echipele luptă să rămână în prima divizie. Diferenţa este că la unii au luat 20 de puncte şi la alţii au luat 3 puncte, sau 5, sau 7. Doar asta e diferenţa. Aşa, din creion. Eu ştiu că România a mers bine totdeauna când a avut 18 echipe şi un campionat normal", a declarat Hagi.

Hagi a afirmat că FC Viitorul merge la Clinceni pentru a câştiga cele trei puncte. "Toate meciurile sunt dificile, a început un nou campionat. Din păcate am făcut egal acasă în primul meci, dar mergem la Clinceni să câştigăm cele trei puncte. Respectăm mult adversarul, pentru că în două meciuri cu ei nu am marcat, dar mentalitatea noastră este să mergem să luăm cele trei puncte. Ştim că va fi greu, e o echipă dificilă pe care e greu să o desfaci. A progresat mult în acest an şi în spate stă rezultatul cu Dinamo, când au câştigat. Orice meci e greu, e dificil, trebuie abordat cu toată încrederea şi eu sper să obţinem punctele. Noi vrem să dăm goluri, la asta am lucrat toată săptămâna, acum ne dorim să vină golul. Ca să câştigi, trebuie să marchezi", a mai spus Hagi.

Meciul Academica Clinceni - FC Viitorul, din etapa a 2-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 14.30.

Sursa : news.ro