Hamilton spune că nu le-a cerut piloţilor din Formula 1 să îngenuncheze

"Nimeni nu ar trebui să fie forţat într-un scenariu în care trebuie să îngenuncheze. Niciodată nu am propus şi cerut nimănui să pună genunchiul pe pământ. Niciodată nu am adus în discuţie asta. A fost menţionată de F1 şi GPDA (n.r. - Asociaţia piloţilor din F1). Sebastian Vettel şi Romain Grosjean au întrebat piloţii şi au fost mai mulţi care au spus că nu ar face-o. Sunt cu adevărat recunoscător pentru cei care au făcut-o împreună cu mine. Este un mesaj puternic, dar indiferent că îngenunchezi sau nu îngenunchezi, asta nu va schimba lumea. Este o problemă mai mare decât asta. Fiecare a avut dreptul la propria alegere personală şi asta am simţit că trebuie să fac. Nu vreau ca oamenii să se simtă forţaţi. Vreau ca oamenii să fie entuziasmaţi că fac parte din schimbare", a spus pilotul în vârstă de 35 de ani, potrivit mirror.co.uk.

Gestul de a pune un genunchi pe pământ a apărut în NFL, când jucătorul Colin Kaepernick a îngenuncheat în timpul intonării imnului naţional al SUA pentru a atrage atenţia asupra problemelor legate de egalitatea rasială şi de brutalitatea poliţiei. De atunci, gestul a fost adoptat în timpul protestelor globale faţă de rasism, provocate de moartea în custodia poliţiei a bărbatului afro-american neînarmat George Floyd, în luna mai.

Hamilton a precizat că a vorbit cu Kaepernick pe această temă în urmă cu câţiva ani şi că şi-a propus să concureze la Marele Premiu al SUA cu o cască care să reflecte sprijinul său: "Aveam o cască roşie cu numărul lui în partea de sus. Dar atunci am fost redus la tăcere şi am spus să nu îl susţin, ceea ce aş spune că regret."

Lewis Hamilton nu a dezvoltat subiectul, dar o sursă apropiată lui a declarat pentru BBC Sport că decizia sa de a nu purta acea cască în cursa de la Austin, Texas, s-a bazat pe sfaturile că, dacă va face acest lucru, ar putea avea probleme cu intrarea în SUA, unde petrece mult timp. Echipa