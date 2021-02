Înfrângere dureroasă pentru Simona Halep înainte de Australian Open 2021. Tenismena româncă a cerut intervenția medicului pe teren

Probleme în organizarea turneului Australian Open, după ce „în bula de la Melbourne” a fost depistat un caz de coronavirus

Organizarea Australian Open întâmpină dificultăți, după ce pe 3 februarie un angajat din unul dintre hotelurile de la Melbourne în care sunt cazați cei implicați în turenu a fost depistat pozitiv cu Covid-19, potrivit CNN.

Citește și: Simona Halep a învins-o pe rusoaica Anastasia Potapova. Reacția campioanei noastre după prima victorie oficială din 2021

Craig Tiley, directorul turneului a dat asigurări că acesta se va desfășura potrivit datei stabilite, în ciuda cazului de coronavirus depistat.

„Sunt foarte încrezător că Australian Open va avea loc. Ne aşteptăm ca toţi jucătorii să fie testaţi negativ. Probabilitatea ca unul dintre ei să fie depistat pozitiv este foarte mică”, a declarat Craig Tiley, potrivit BBC.

Citește și: Cele mai bogate femei din sport. Pe ce loc surprinzător se află Simona Halep

Pe 4 februarie ar fi trebuit să aibă loc tragerea la sorți a tablourilor principal de simplu, însă acest eveniment a fost amânat pentru ziua următoare.

Simona Halep a câștigat primul meci demonstrativ din 2021

Simona Halep se află în Australia de la începutul lunii ianuarie în Australia, iar primul său meci din anul 2021 a fost unul demonstrativ, pe car el-a considerat un bun antrenament pentru turneul de Grand Slem Australian Open.

Meciul demonstrativ jucat între Simona Halep (locul 2 WTA) și Ashleigh Barty (locul 1 WTA) a fost câștigat de româncă.

„N-am avut nimic de făcut în carantină. Nu este simplu, pentru că trebuie să stăm doar în cameră și avem numai patru ore să mergem la terenuri pentru antrenamente. Nu m-am antrenat niciodată mai mult de două ore, așa că am folosit cele două ore de joc, după care mă întorceam să mă bucur de camera. Am știut cu toții ce restricții sunt și că dacă cineva este testat pozitiv în avion, întregul avion trebuie să se izoleze și trebuie să ne mutăm la alt hotel, lucru de care m-am speriat puțin la început. Am fost puțin stresată în legătură cu asta, trebuie să recunosc. Dar am avut noroc, foarte mare noroc, pentru că nimeni nu a fost confirmat cu Covid în avion și am putut petrece întreaga carantină în mod normal", a susținut Simona Halep potrivit wtatennis.com.