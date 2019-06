Ionuţ Radu înaintea meciului cu Anglia: Nu mi-e frică, vă am pe voi în faţa mea şi am o ţară întreagă în spatele meu. A venit momentul să le arătăm ce înseamnă să fim români - VIDEO

“Băieţi, gândiţi-vă la tot ce aţi trăit până acum, toate emoţiile pe care le-aţi trăit, tot ce am trăit împreună, tot ce aţi trăit singuri în carierele voastre. Totul va adus în momentul ăsta. În cel mai important punct al carierei voastre. În meciul ăsta noi o să murim pe teren. Mie nu mi-e frică, pentru că vă am pe voi în faţa mea şi am o ţară întreagă în spatele meu, în spatele nostru. Care ne susţine. Trebuie să intrăm pe teren, să-I călcăm pe cap. A venit momentul să le arătăm ce înseamnă să fim români, ce înseamnă să fii român cu adevărat. Ieşim pe teren, dăm tot pe teren, dau tot pentru voi, voi daţi totul pentru mine şi pentru România şi pentru noi. Ok? În seara asta o singură opţiune avem. O singură opţiune, nu mă interesează, ieşim câştigători. Pentru că noi ne-am născut câştigători şi noi în seara asta o să fim câştigători”, a spus Radu.