Leonard Doroftei s-a întors definitiv în România. Cu ce se va ocupa odată revenit în țară: „Aici e acasă”

Leonard Doroftei s-a mutat definitiv în România, după cinci ani în care a încercat să își facă o viață nouă în Canada. Fostul pugilist român a vorbit pe larg despre revenirea acasă, dar și despre ocupația pe care o va avea odată cu întoarcerea sa.

Nemulțumit de etapa vieții în care se afla, Leonard Doroftei a luat decizia de a se muta în Canada. La acea vreme, el avea la Ploiești un restaurant. Iată cu ce se va ocupa acum, odată cu revenirea definitivă în țară!

Cu ce se va ocupa Leonard Doroftei odată cu revenirea definitivă în România

Plecarea din România s-a petrecut în anul 2019, când Leonard Doroftei a încercat un alt capitol al vieţii sale, alături de soţia Monica şi de copiii Vanesa, Alex şi Adrian. El a predat box în străinătate, însă, în ultima perioadă, toată familia lui s-a stabilit definitiv în România.

„Am plecat cinci ani din România, am avut nevoie de o schimbare. Am făcut-o şi acum consider că e timpul să mă întorc acasă. A fost o perioadă grea în Canada. Ştiam unde mă duc şi pentru asta m-am dus. Când a fost greu, am fost doar eu cu familia. A trebuit să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Am stat şi m-am gândit: <<Ce ştiu să fac cel mai bine? Box>>. Deci, hai să facem box. A început să meargă pas cu pas. N-a fost uşor. Eu veneam după o perioadă foarte lungă în care nu am făcut absolut nimic. Mi-a fost foarte greu. Cu cât mi-a fost mai greu a fost mai frumos. Am reuşit să învăţ copiii să stea în gardă, să mişte. A trebuit să-i conving un pic de ceea ce fac, pentru că Doroftei a fost cu ani mulţi în urmă. Au învăţat să mă respecte prin ceea ce fac în ring, prin ceea ce fac în sală. Au învăţat să respecte şi să iubească acest sport, boxul. Cu prietenul meu din Canada, cu Iulian, cel care a avut iniţiativa de a antrena la sala lui, am făcut o sală mică, doar că am vrut mai mult.

Când copiii mei au plecat în Romania, atunci soţia a spus că trebuie să mergem acasă. A fost la momentul potrivit. Când am luat decizia de a pleca în Canada, am luat-o în familie. Acum când au decis că sunt bine şi au decis să vină înapoi. Aici e locul lor, acasă”, a declarat Leonard Doroftei, potrivit orangesport.ro.

Întrebat cu ce se va ocupa acasă, Leonard Doroftei a declarat că vrea să îşi deschidă o sală de box, unde să le predea următorilor campioni. De asemenea, fostul pugilist nu exclude o colaborare cu Federația Română de Box.

„Am plecat supărat pe mine din România. Nu am plecat supărat pe nimeni. N-am ştiut să gestionez problema şi am devenit moale. (n.r. - îţi vei deschide un alt restaurant în Romania?) Nu. Eu, personal, nu. Vreau să fac o sală de box, o sală de box în care să vii să înveţi tainele acestui sport. Cu cine le înveţi? Cu un campion mondial, european, medaliat olimpic, nu cu oricine. Ca hobby, pentru că avem perioade în care lucrăm stilul asiatic, stilul american, stilul pro, stilul amator. Avem perioade în care lucrăm diferite stiluri de box, lucruri pe care le facem împreună”, a mai spus Leonard Doroftei.

„(n.r. - Vei colabora cu Federaţia Română de Box?) În perioada asta, nu, poate în viitor. Dacă or avea nevoie de serviciile mele, cu drag, sigur. Depinde de oamenii din federaţie ce vor. Dacă vor să dea boxului un impuls sau să rămână în loc şi să aştepte o calificare... Treaba lor”, a încheiat Leonard Doroftei, potrivit sursei citate mai sus.

Ce spunea Leonard Doroftei despre decizia de a renunța la alcool

Leonard Doroftei a mărturisit într-un podcast că decizia de a renunța la alcool a fost esențială dacă își dorea să devină un antrenor de top. Mutarea în Canada și schimbarea mediului l-au ajutat enorm în această transformare.

„Alcoolul schimbă vieţi. Am avut un moment în care am luat-o razna şi spun că am reuşit să mă redresez. Spun asta pentru că am luat o decizie, am plecat, m-am focusat pe ce am de făcut şi am înţeles că, dacă vreau să fiu un antrenor de top şi să dau tot ce e mai bun, nu pot să mă duc mahmur la antrenamente dimineaţa. Şi asta m-a ajutat să trec peste orice hop şi să reuşesc. Nu au mai fost nici anturajele cu care eram obişnuit. Pentru mine, a fost o decizie fantastică. Am dat jos 20 de kilograme în câteva luni. Când am ajuns în Canada şi am dat peste sala de antrenament, m-am simţit ca un peşte în apă. Ştiam ce fac şi mi-a plăcut”, a zis Leonard Doroftei, în cadrul unui podcast, citat de digifm.ro.