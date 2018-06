BREAKING NEWS! Diego Maradona a fost transportat la spital după meciul dramatic Argentina - Nigeria. Care e starea legendei sud-americane

UPDATE 00:50: Conform jurnalistului Fox Sports, Daniel Arcucci, starea lui Maradona este una bună.

”Pentru cei care întreabă: am fost informat că Maradona este bine. A avut o cădere de tensiune. A fost stabilizat”, a scris acest pe Twitter.

La finalul duelului de la Sankt Petersburg, Maradona a fost cărat pe brațe de apropiați din tribune în loja interioară a stadionului. Informațiile care vin din Rusia nu sunt deloc îmbucurătoare. Conform mai multor surse, precum The Independent, Fox Sports sau ESPN, Maradona ar fi fost transportat de la stadionul din Sankt Petersburg direct la un spital din oraș.

Diego Maradona taken to hospital after Argentina vs Nigeria World Cup game https://t.co/JaMziRNHhN