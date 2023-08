Mircea Rednic a făcut infract și a fost operat de urgență pe cord. Cum se simte antrenorul UTA Arad și ce mesaj a transmis echipa

Breaking news! Mircea Rednic a suferit un atac de cord în timpul jocului disputat cu FCSB la Arad. Antrenorul a fost transportat de urgență la spital și operat. Primul mesaj al echipei UTA Arad.

UTA Arad a anunțat că Mircea Rednic a fost supus unei evaluări medicale detaliate. Se pare că antrenorul a avut un atac de cord și în prezent se află sub îngrijirea specialiștilor de la Spitalul Județean Arad.

Medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere, pentru următoarele zile.

În imaginea de mai sus Mircea Rednic, antrenorul echipei UTA Arad, este surprind în timă ce reactioneaza la meciul de fotbal contra echipei FCSB din etapa a VII-a a Superligii, disputat pe Arena Francisc Neuman din Arad, luni, 28 august 2023. Atunci a fost momentul când acesta a început să resimtă dureri în piept.

Mircea Rednic a suferit un infarct și a fost operat de urgență. Comunicatul echipei UTA Arad, remis miercuri

"Multă sănătate, Mircea Rednic! În timpul jocului pe care echipa noastră l-a disputat cu FCSB la Arad, antrenorul principal al echipei, Mircea Rednic, a suferit un infarct miocardic.

Astăzi, în urma unui control amănunțit, medicii au decis să-i monteze un stent și să-l țină sub supraveghere la Spitalul Județean, pentru următoarele zile.

Rednic va reveni alături de echipă după aproximativ o săptămână, în funcție de starea medicală de la acel moment. Îi dorim multă sănătate și îl așteptăm cât mai repede alături de echipă!", a fost mesajul transmis de echipă.

Conducătorul de la UTA, Alexandru Meszar a spus pentru prosport: „Mulțumim lui Dumnezeu că Mircea e bine. Am discutat cu el în urma cu câteva minute. Intervenția a avut loc în jurul prânzului.

Totul a început în prima repriză cu FCSB, iar la pauză s-a simțit rău. Începuse să aibă dureri în piept. Și-a mai revenit, iar victoria l-a făcut să treacă pentru moment peste aceste probleme. Dar, apoi s-a simțit din nou rău și a făcut un infarct. Acum, i s-a montat un stent. Am vorbit cu el după operație și mi-a spus că în două săptămâni vrea să treacă din nou la treabă.

De echipă se vor ocupa secunzii săi”.

Ce a declarat Mircea Rednic după meciul de luni UTA Arad - FCSB (2-1)

Mircea Rednic, luni, după meciul câștigat cu FCSB: ”E fericire mare. Așteptam victoria asta, mai ales că vine după o perioadă mai grea. Ne-am pornit mai greu, am pierdut multe puncte pe greșelile noastre.

Am început prost, dar mi-a plăcut reacția echipei. Am avut situații, am pus presiune pe apărarea lor, știam că e punctul lor vulnerabil, a venit și golul, apoi am gestionat bine.

La atmosfera care a fost, n-ai cum să nu reacționezi, incredibil a fost. Le mulțumesc suporterilor, că era un moment, așa, cu tensiune în oraș.

Așa e când joci cu cel mai bun, că trebuie să recunoaștem, nu sunt pe primul loc întâmplător, au un lot foarte bun.

Eu zic că a fost un arbitraj bun. Grupul merită această victorie, lumea o să fie mai mulțumită.

N-a fost ușor, au fost multe schimbări. E nevoie de timp, încă e nevoie de timp, mai avem mult de lucrat.

Am avut și puțin noroc. E o victorie, nu zic meritată, dar muncită. Chiar îmi felicit jucătorii. Aveam nevoie ca de aer de această victorie pentru liniște”, potrivit digisport.ro.