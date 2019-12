Nadia Comăneci, interviu de colecție! Cum a fugit din țară și ce a gândit când a scris istorie. Detaliul ce a făcut-o să plângă! „Ne-a spus să nu alergăm, că ne împușcă! Mama a crezut că va fi omorâtă” – Video

„Spre sfârşit de anii 60 nici nu existau prea multe sporturi pentru fete, îţi dai seama ce noroc!”, a mai spus Nadia Comăneci.

Doar că nu norocul a făcut-o pe Nadia Comănci să intre în istorie. Prin ani de muncă, determinare şi forţă, a ajuns, la o singură ediţie a Jocurilor Olimpice - cea din Montreal - să obţină şapte note perfecte. Prima a luat-o chiar şi pe ea prin surprindere.

„Mă gândeam dacă iau un 9,90 e foarte bine, prima zi de concurs. Am văzut 1.00, m-am uitat la colege, am zis că e greşit panoul sau că ceva e în neregulă cu panoul. Şi am zis fie ce-o fi! Unu nu are cum să fie că n-am făcut de unu!”, a povestit Nadia Comăneci.

De fapt, acel 1 avea să devină locul Nadiei in istoria sportului mondial! Presa internaţională a adoptat-o imediat, fără să ştie nimic despre chinurile primului 10 din istorie! Fără să bănuiască faptul ca acel copil era liber doar când zbura deasupra celor 10 centimetri ai bârnei sau deasupra paralelelor unde şi-a arătat prima oară perfecţiunea! În rest, totul era controlat de partid.