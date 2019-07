Naționala de baschet feminin are un nou antrenor, turcul Ayhan Avci

La nivel de club, Ayhan Avci antrenează în prezent în prima ligă turcă, la Bellona Kayseri Basketbol.

La reprezentativa României, Avci va fi asistat de antrenoarea Muge Berkalp.

Meciurile din preliminariile vor începe în această toamnă, iar adversarele tricolorelor vor fi cunoscute la tragerea la sorţi de săptămâna viitoare.

”Mi-am dorit de mult timp să lucrez cu o naţională de seniori, aşa că, atunci când această oportunitate a apărut în cariera mea, am fost extrem de fericit şi am acceptat fără nicio ezitare. Este cu adevărat o mare onoare pentru mine şi voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a ajuta echipa să se califice la EuroBasket. Cunosc câteva jucătoare din campionatul Turciei, dar am urmărit şi câteva meciuri ale naţionalei României din precedenta campanie de calificare, aşa că mi-am făcut o idee despre jocul fiecăreia dintre sportive. Sper să colaborăm bine şi să lucrăm eficient”, a declarat Avci după parafararea înţelegerii.

Ayhan Avci va conduce primul stagiu cu naţionala României în luna august, când sunt programate şi două meciuri amicale la Berlin, cu reprezentativa Germaniei.

