Octavian Bellu și Mariana Bitang, rechemați pentru preluarea lotului național de gimnastică. Cum au reacționat antrenorii

Legendarii antrenori ai lotului național de gimnastică au revenit cu un răspuns. Iată ce părere au avut Octavian Bellu și Mariana Bitang despre posibila întoarcere în cadrul federației!

Pentru că în ultimii ani performanțele în gimnastică au început să scadă, Federația Română de Gimnastică a decis să le ceară antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang să se întoarcă pentru a prelua din nou lotul național de gimnastică.

Antrenorii nu au stat pe gânduri și au reacționat imediat.

Iată ce părere au avut Octavian Bellu și Mariana Bitang despre posibila întoarcere în cadrul federației!

Octavian Bellu și Mariana Bitang, rechemați pentru preluarea lotului național de gimnastică

România a fost una dintre țările care înregistrau performanțe uriașe în gimnastă, însă cu trecerea anilor, rezultatele și performanețele au început să scadă de la o zi la alta.

Pentru că înainte gimnastica românească reprezenta o forță semnificativă la nivel mondial, iar România era o țară constantă pe podiumurile internaționale, reprezentanții Federației Române de Gimnastică s-au gândit la ce ar putea îmbunătăți situația actuală pentru a ajunge din nou pe cele mai înalte culmi ale lumii.

Astfel, oficialii au ajuns la decizia de a-i rechema pe celebrii antrenori Octavian Bellu și Mariana Bitang pentru a prelua din nou lotul național de gimnastică.

„Eu cred că avem nevoie de domnul Bellu și de doamna Bitang, să revină în postura de coordonatori tehnici, supervisori la loturi. Vorbim în fiecare zi cu ei, sunt aproape de noi, ne sprijină cu tot ce avem nevoie prin proiectul «Țară, țară, vrem campioane!».

Sunt alături de gimnastica românească, dar degeaba ajuți din umbră, deoarece copiii au nevoie de modele. Nu-mi permit să le dau sfaturi, însă gimnastica românească are nevoie de modele și ar trebui să fie coordonatorii tehnici ai unor loturi, să insufle generațiilor noi încrederea necesară”, a declarat și comnducătorul de la CS Dinamo pentru GSP.

Cu toate acestea, răspunsul lor nu a fost unul la care reprezentanții federației se așteptau, ci din contră.

„Doamne ferește. Nici vorbă să ne mai întoarcem. Noi am ajutat cât am putut, sub altă formă. Dar doar atât, nu luăm în calcul o întoarcere, avem alte priorități”, a precizat Mariana Bitang, potrivit sportpesurse.ro.

Declinul federației a început după ce Nadia Comăneci, Simona Amânar și Cătălina Ponor au scris istorie pentru România sub îndrumarea legendarilor antrenori Octavian Bellu și Mariana Bitang.

Cei doi s-au retras în anul 2014 din cadrul federației, renunțând astfel la antrenorat după ce lui Octavian Bellu i s-a refuzat preluarea conducerii Comitetului Olimpic Român.

„Dacă Bellu era prea bătrân să mai fie preşedinte al COSR, cu siguranţă că era şi mai bătrân pentru poziţia de antrenor al lotului de gimnastică. Gata, lăsăm locul tinerilor, noi suntem pensionari”, declara atunci antrenoarea Mariana Bitang.

În perioada în care cei doi au pregătit lotul feminin de gimnastică au fost câștigate 279 de medalii în competițiile internaționale de top, dintre care 106 au fost de aur, scrie Can Can.

După retragere, aceștia au continuat totuși să țină legătura cu gimnastica românească, Octavian Bellu primind o ofertă de a fi profesor la o școală din Austria.

