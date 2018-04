Pariuri de pe mobil pentru meciurile din play-off-ul Ligii I

Play-off-ul Ligii I intră în linie dreaptă odată cu meciurile din prima etapă a returului. Situația este echilibrată la vârf, FCSB având numai două puncte avans față de CFR Cluj, principala contracandidată în lupta pentru titlu.

În weekendul 21-22 aprilie, avem un meci aparent echilibrat, Viitorul vs FCSB, și două partide în care oaspeții sunt favoriți: Poli Iași – CFR și Astra - CS U Craiova. Nu este exclus ca după această rundă să nu se schimbe nimic în Top 3. Cu cât ne apropiem de finalul campionatului, cu atât echipele puternice sunt mai concentrate. FCSB are forță ofensivă, CFR e pragmatică, iar Craiova are ambiție.

Avem câte o propunere de pariu pe cotă decentă pentru fiecare meci. Sugestia noastră este să pariați live, pentru că aceste cote cresc la puține minute după fluierul de start. Nu este nicio problemă dacă nu veți fi în fața unui calculator. La casele de pariuri online licențiate în România se poate juca și de pe telefonul mobil sau de pe tabletă.

VIITORUL – FCSB (sâmbătă, 21 aprilie, ora 20:45)

Viitorul a ratat șansa de a intra în cursa pentru titlu după ce a pierdut duelul direct pe teren propriu cu CFR Cluj (1-2). Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a fost evident inferioară, făcând multe greșeli în special în zona apărării. E puțin probabil ca Viitorul să rezolve problemele de organizare în câteva zile, iar sâmbătă, la Ovidiu, vine echipa cu cel mai bun atac din play-off: FCSB.

„Roș-albaștrii” au marcat minim două goluri în 5 din ultimele 7 meciuri de campionat. De asemenea, FCSB/Steaua a înscris peste 1,5 goluri în 6 din ultimele 9 confruntări directe. Acestea sunt argumentele pentru care ne-am putea gândi la un pariu „peste 1,5 goluri FCSB”, la o cotă de 1.83.

Și, pentru că aminteam despre pariurile mobile, merită amintită promoția Netbet prin care pariorii primesc un Free Bet de până la 40 de lei pentru primul pariu plasat de pe telefonul mobil. De exemplu, dacă pariați prima dată de pe telefonul mobil 40 de lei pe „peste 1,5 goluri FCSB”, miza vi se returnează în cazul în care oaspeții nu înscriu deloc sau marchează un singur gol.

POLI IAȘI – CFR CLUJ (duminică, 22 aprilie, ora 20:45)

Am vorbit cu mulți oameni de fotbal, activi sau retrași din activitate, cu jurnaliști sportivi și cu microbiști are au văzut spre mia de meciuri, dacă nu mai multe. Niciunul nu a putut să bage mâna în foc că FCSB va fi campioană sau că CFR va lua titlul. Toți spun că se va juca până în ultima etapă. Cu alte cuvinte, clujenii nu se pot împiedica în fața lui Poli Iași.

Datele de dinaintea acestei partide conduc spre o victorie a oaspeților: CFR a arătat bine în deplasarea din etapa precedentă (2-1 cu Viitorul), pe când Poli Iași a părut o echipă debusolată în meciul de la Craiova (1-4). De fapt, ieșenii au pierdut ultimele 5 meciuri jucate în campionat!

Poli Iași nu se va apăra, pentru că nu are ce să apere, iar CFR poate profita de spațiile libere. Dan Petrescu va fi foarte atent după ce era să scape victoria printre degete în prima etapă a turului din play-off, când Poli a egalat în ultimele minute ale întâlnirii, dar Omrani a adus victoria pentru gazde în prelungiri.

Admiral oferă cota 2.12 pentru un pariu pe handicap asiatic CFR Cluj -1.

ASTRA – CRAIOVA (luni, 23 aprilie, ora 20:45)

Astra a pierdut, 0-3, meciul de acasă cu FCSB, dar și-a creat câteva șanse de gol, printre care și un penalty ratat de Florentin Matei. „Alb-negrii” nu mai au evoluțiile din campionatul regulat, în special din cauza nemulțumirii fotbaliștilor, care încă așteaptă banii promiși pentru calificarea în play-off.

Totuși, giurgiuvenii au niște jucători care pot duce mingea în fața porții adverse și este probabil să înscrie măcar o dată contra Craiovei.

De partea cealaltă, oaspeții au o linie ofensivă peste media campionatului. Este periculos să ne exprimăm în favoarea unui pariu pe rezultat final, mai ales că Astra nu a putut fi învinsă de CFR Cluj. Optăm mai bine pentru un pariu pe goluri. Ambele înscriu, cotă 1.90 pe eFortuna.

Pe o scară de la 1 la 10, apreciem că cele trei pariuri au o siguranță de gradul 8. Stabiliți voi miza în funcție de această considerație.