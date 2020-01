Petrescu: Ţucudean e cea mai importantă achiziţie în această iarnă. De un asemenea jucător are nevoie şi CFR şi oricare alt club

„Pentru mine e foarte bine că am semnat ca să am mai multă linişte şi sper să reuşesc duc până la capăt acest contract pentru că e bine să ai continuitate la echipele unde te simţi bine şi tot timpul am spus că m-am simţit bine la Cluj. E clar că îmi doresc foarte mult să am deschisă această portiţă, să putem face şi noi transferuri, dar în acelaşi timp avem un lot numeros, valoros, chiar dacă Culio a plecat şi e o pierdere incredibilă, dar avem un lot foarte bun şi chiar dacă ar fi un an de zile această interdicţie eu zic că ne descurcăm cu jucătorii pe care îi avem. Suntem pregătiţi, sper să şi reuşim (n.r. – cu numele celor pe care îi vrea la echipă în cazul ridicării interdicţiei la transferuri). Ţucudean e cea mai importantă achiziţie în această iarnă. El e un jucător foarte important, chiar dacă nu a jucat de mult timp şi nu s-a antrenat. L-am văzut că arată bine fizic şi el e un jucător de calitate, care cu o execuţie poate să câştige un meci de fotbal. De un asemenea jucător are nevoie şi CFR şi oricare alt club. Sper să îl punem pe picioare din punct de vedere fizic”, a spus Petrescu.

El a mai menţionat că primele cinci echipe din clasament au puterea să lupte pentru titlu în Liga I.

Sursa : news.ro