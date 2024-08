Primele declarații ale Cameliei Voinea după ce a anunțat retragerea fiicei sale, Sabrina Maneca Voinea. Ce spune și sportiva

Camelia Voinea afirmă că fiica sa, Sabrina Maneca Voinea, se va retrage din gimnastică după ce a fost neîndreptățită la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

România a încheiat, luni, participarea în competiţiile de gimnastică artistică de la Jocurile Olimpice fără medalie.

Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5.

Mama sportivei, fosta gimnastă Camelia Voinea, a lansat acuzații după proba pe care atât Sabrina, cât și Ana Bărbosu, au terminat-o în lacrimi.

”Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici (n.r. - capturi video de la finalul liniilor acrobatice), merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut Atât am putut suporta!”, este mesajul Cameliei Voinea.

Primele declarații ale Cameliei Voinea după ce a anunțat retragerea din sport a fiicei sale, Sabrina

Camelia Voinea a oferit primele declarații după ce a anunțat că pune stop carierei fiicei sale, Sabrina Maneca Voinea, în gimnastică.

„În sufletul meu, Sabrina este campioană. După tot prin ce am trecut, nu mă așteptam să ni se întâmple așa ceva la Jocurile Olimpice.

Știu că arbitrele au CV, dar nu poți să dai așa într-un copil de 17 ani. Așteptăm explicații, pentru că era clar medalie. Am toate filmările, toate fotografiile, de la toate diagonalele, și la plecare, și la aterizare, iar în toate Sabrina este cu o talpă în interiorul covorului.

Le-am și postat, să le vadă toată lumea. Am trimis argumentele mele, nimeni nu are nicio explicație. Nici Nadiei nu știau ce să-i răspundă, dar ne-au respins contestația. Nadia i-a scris președintelui federației internaționale și i-a cerut explicații.

Am vorbit și cu Anca Grigoraș, care era la București, și mi-a zis că o să caute explicații, dar nu m-a mai sunat. Vedem ce face federația, dar noi am venit aici fără arbitri, nu ne ajută nimeni, nu are cine să ne apere drepturile. Mi-e scârbă de ce am trăit, eu nu vreau să mor în sală”, a spus Camelia Voinea.

Fosta vicecampioană olimpică de la Seul spune că fiicei sale i s-a luat medalia, conform GSP: „Nadia i-a arătat lui Bart că Sabrina va fi pe primul loc. Și i-au dat 13,700, cu o dificultate de 5,900. De ce? Același exercițiu a fost și în calificări și atunci a luat 13,900.

Cu punctajul acela era bronz. Și i-au mai luat o zecime, ca să nu fie nici medalie. Că americanca este pe final de carieră și Sabrina mai poate merge la Jocurile Olimpice. Câștigă cine este mai bun, nu contează vârsta. Până și americanii au fost nedumeriți”.

De cealaltă parte, Sabrina Maneca-Voinea a declarat că se simte nedreptăţită pentru nota primită în finala de la sol, deoarece ştia că merita o notă mai mare.

''După cum aţi văzut, la bârnă am mers puţin mai slab, dar după aia m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut eu de bine, mi-au ieşit liniile acrobatice, mi-a ieşit artistica. A fost cel mai bun sol, a fost mai bun ca la Europene şi ca la Mondialele de anul trecut. Dar nici nu ştiu exact să vă spun ce s-a întâmplat. Da, mă simt nedreptăţită, pentru că ştiam că meritam o notă mult mai mare'', a declarat Sabrina Maneca-Voinea plângând.

''Nu ştiu ce s-a întâmplat cu contestaţia, şi americanca a contestat şi ei i-a mărit nota. Şi am făcut exerciţiul cât am putut eu de bine, nu am ieşit afară din covor. Nu ştiu să vă spun, de ce nu s-a modificat. Eu nu am auzit nimic să mi spună că m-au penalizat acolo sau dincolo. Eu ştiu foarte bine cum am făcut solul, ştiu foarte bine că nu am ieşit afară din covor, ştiu că liniile acrobatice mi-au ieşit destul de bine, artistica am făcut-o destul de bine...'', a mai spus gimnasta română.