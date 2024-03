Răspunsul Simonei Halep când a fost întrebată dacă are un mesaj pentru Serena Williams, după „înțepăturile” americancei. Ce a zis

Simona Halep a avut un răspuns neașteptat la întrebarea dacă are un mesaj pentru Serena Williams, după ce rivala ei a ironizat-o atunci când a primit suspendarea de 4 ani.

Simona Halep s-a întors în România după victoria de la TAS, care i-a redus suspendarea la 9 luni și a ajutat-o să revină pe terenul de tenis. Avionul său a aterizat pe aeroport în jurul orei 3:00 dimineața, iar sportiva nu a scăpat de întrebările jurnaliștilor.

Atunci când a fost pusă să îi transmită un mesaj Serenei Williams, jucătoarea de tenis a oferit un răspuns direct și asumat. În momentul în care Simona Halep a primit cei 4 ani de suspendare, americanca a ținut să o ironizeze.

Citește și: Simona Halep a dat în judecată compania responsabilă de suplimentul contaminat. Ce daune cere sportiva care a fost suspendată

„8 e un număr mai bun”, a scris fosta adversară a sportivei.

Odată cu revenirea în țară, Simona Halept a avut un mesaj pentru toți cei care au criticat-o, dar și pentru Serena Williams. Jucătoarea de tenis nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume, chiar în fața camerelor de filmat.

Ce a răspuns Simona Halep când a fost întrebată dacă are un mesaj pentru fosta adversară, Serena Williams. Nimeni nu se aștepta la asta

Victoria de la TAS i-a readus zâmbetul pe buze Simonei Halep. De asemenea, se pare că sportiva nu a fost afectată de „înțepăturile” Serenei Williams.

„Nu am nimic de transmis despre ce a spus Serena. Nu am luat nimic negativ, fiecare e liber să declare ce dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea.

Pot spune că m-au motivat să lupt pentru a arăta adevărul. Cei care m-au susținut au fost mult mai mulți și sunt mult mai importanți”, a declarat Simona Halep, potrivit gsp.ro.

Chris Evert, mesaj pentru Simona Halep după victoria de la TAS

Printre cei care au felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria de la TAS se numără și Chris Evert.

„Chris Evert mi-a scris primul mesaj, plus alte fete din circuit. Pregătirea până acum a fost bună, dar am stat un an și 7 luni aproape fără meci. O să fie dificil să încep, dar am tot timpul din lume. Încep de la zero, nu mai am clasament. O să văd ce pot să fac, să recuperez clasamentul, dacă se va putea.

Citește și: Simona Halep vinde casa din Snagov în care a locuit cu fostul soț. Ce preț uriaș cere pentru vila cu 9 camere și sală de fitness

Eu sunt împăcată, pentru că știu că nu am făcut nimic. Am mulți oameni care mă susțin necondiționat. Va fi destul de greu să revin pe primul loc, e un vis îndepărtat. Nu m-am uitat mult la tenis, era oarecum o suferință. Nivelul este foarte ridicat în top 10, va fi o mare provocare pentru mine”, a mai adăugat jucătoarea de tenis, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, sportiva le-a transmis un mesaj și persoanelor tinere. Simona Halep le-a spus să aibă încredere în ei și să respecte tenisul. Un lucru este cert, jucătoarea de tenis este mai pregătită ca niciodată să facă românii mândri cu performanțele sale în sport.