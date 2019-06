Răzvan Lucescu a semnat un contract cu echipa saudită Al Hilal

Clubul saudit Al Hilal a anunţat, duminică, numirea lui Răzvan Lucescu în funcţia de antrenor principal.

Lucescu, care s-a despărţit zilele trecute de echipa PAOK Salonic, a semnat la Paris un contract valabil doi ani.

Tehnicianul şi staful său se vor alătura echipei marţi, în cantonamentul din Austria.

Al Hilal l-a prezentat pe Răzvan Lucescu printr-un filmuleţ postat pe Twitter.

In 1969, a coach and son of a coach was born.. Răzvan Lucescu

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)

Saudiţii au folosit şi o prezentare grafică.

Răzvan Lucescu.. in brief

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)

Al Hilal a încheiat sezonul trecut pe locul doi în clasamentul campionatului Arabiei Saudite şi va juca în grupele Ligii Campionilor Asiei.

signs the Romanian coach Răzvan Lucescu..

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)

Sursa : news.ro