Revista presei sportive, 23.07.2018: Barcelona dă lovitura: un star de la Chelsea pe Nou Camp; Ronaldo trimite un star de Torino către Milano

Începem cu informațiile zilei din Gazeta Sporturilor, acolo unde citim despre victoria lui Dinamo cu FC Voluntari, una chinuită, însă singurul rezultat bun al unei favorite în acest debut de sezon. Tot din Gazetă mai aflăm că Budescu, singurul fotbalist adevărat de la FCSB, nu a avut loc în sistemul (ne)gândit de Gigi Becali pentru noul sezon, 4-3-3.

BRD Bucharest Open s-a încheiat cu un succes românesc. Doar la dublu, acolo unde Irina Begu și Andreea Mitu au cucerit trofeul.

Presa din Spania ne anunță azi că Barcelona dă prima lovitură a verii: Willian de la Chelsea. Din Sport aflăm că agentul jucătorului e în Catalonia, acolo unde pune la cale ultimele detalii. Suma de transfer: 70-75 de milioane de Euro.

Din Mundo Deportivo aflăm numele celor 22 de jucători pe care Ernesto Valverde îi dorește la Barcelona pentru sezonul viitor.

AS ne anunță numele viitorului lider de la Real Madrid. Nu e Neymar, nici Hazard și nici Mbappe, ci Gareth Bale, cel care trage tare pentru a-l înlocui cu succes pe Ronaldo.

Iar Marca scrie că urmează săptămâna decisivă pentru transferul lui Courtois de la Chelsea la Real.

Cristiano Ronaldo agită apele în Italia. Granzii se pregătesc cu transferuri de răsunet pentru a concura Juventus. AC Milan se pregătește să-l aducă pe Gonzalo Higuain, scrie Gazzetta dello Sport.

Buongiorno! Here are this morning's headlines from Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport and Tuttosport...https://t.co/04iCt8m5OB … #ACMilan #Juventus #Napoli #CR7 pic.twitter.com/wm02XFL441