Roland Garros 2018! A fost anunțată ora meciului Mihaela Buzărnescu - Elina Svitolina! Când intră pe teren Simona Halep și Irina Begu

Roland Garros 2018 continuă pentru trei jucătoare din România. Simona Halep, Irina Begu și Mihaela Buzărnescu s-au calificat în turul III al Grand Slam-ului de la Paris. Ultima dintre ele joacă azi pe zgura pariziană într-un meci infernal, contra celei mai în formă jucătoare a momentului.

Mihaela Buzărnescu (33 WTA) - Elina Svitolina (4 WTA)

Revelația tenisului feminin din România joacă, azi, la Roland Garros, cel mai important meci al carierei. După ce în turul I a obținut în premieră o victorie la Roland Garros pe tabloul principal, iar apoi s-a descătușat în manșa secundă, Mihaela Buzărnescu o înfruntă, în turul III, pe cea mai bună jucătoare a momentului, Elina Svitolina, jucătoarea care s-a distrat cu Simona Halep în finala de la Roma.

Mihaela Buzărnescu - Elina Svitolina este meciul în care aproape nimeni nu-i dă nicio șansă jucătoarei din România. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de cotele la pariuri. Svitolina are 1,15 pentru succes, iar Mihaela primește 5,60, o cotă imensă la tenis.

Argumentele Mihaelei Buzărnescu pentru a produce o surpriză azi:

În ultimele 30 de zile, Buzărnescu are o finală la Praga, acolo unde a pierdut greu, 1-2 la seturi cu Petra Kvitova, una dintre cele mai în formă jucătoare pe zgură din acest moment, și o semifinală la Strasbourg, acolo unde a pierdut, tot 1-2 la seturi, cu Dominika Cibulkova.

Buzărnescu nu mai este demult o jucătoare de nivel secund în tenisul mondial. În 2018 are deja două finale WTA, o semifinală, cea mai bună clasare în WTA (30) și locul 17 mondial în clasamentul Turneului Campioanelor.

Meciul Mihaela Buzărnescu - Elina Svitolina se ba juca pe terenul numărul 1 de la Roland Garros, după meciul Fernando Verdasco vs Grigor Dimitrov, programat de la ora 12:00.

În turul III, România le mai are calificate pe Irina Begu și Simona Halep. Ambele vor intra pe teren sâmbătă.

Simona Halep (1 WTA) va juca în turul III cu nemțoaica Andrea Petkovic, locul 107 WTA. Va fi a 8-a întâlnire dintre cele două jucătoare la toate nivelurile. Halep a câștigat până acum 6 din cele 7 meciuri cu Petkovic. Jucătoarea de 30 de ani din Germania a învins-o pe Halep chiar la prima lor dispută. Se întâmpla în 2009 la București, scor 6-2, 7-6.

Simona Halep a dominat toate meciurile cu Petkovic din 2013 până în 2016, când s-au întâlnit ultima oară:

2013, finala Nurnberg: 6-3, 6-3

2013, turul II Tokyo, 7-6, 6-3

2014, semifinale Roland Garros, 6-2, 7-6

2014, turul III Beijing, 7-6, 5-7, 7-6

2015, turul III Cincinnati, 4-6, 6-4, 6-2

2016, FED Cup, 6-4, 6-7, 6-4.

Irina Begu are și ea un meci greu, contra reprezentantei gazdelor, Caroline Garcia, a 7-a jucătoare a lumii. Duelul Begu - Garcia începe de la scorul de 3-2 pentru franțuzoaică:

2014: calificări New Haven, 6-4, 5-7, 7-6 pentru Begu

2014, turul I New Haven, 7-6, 7-6 pentru Garcia

2016, turul I Charleston, 6-4, 2-6, 7-6 pentru Begu

2016, turul I New Haven 6-1, 6-4 pentru Garcia

2017, turul I Bastad 7-5, 3-6, 4-6 pentru Garcia