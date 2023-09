România a învins Croația cu 3-0 în primul meci de la Campionatele Europene de tenis de masă. Partida, transmisă LIVE în AntenaPLAY

România a învins Croația cu scorul de 3-0, în primul meci de la Campionatul European de tenis de masă. Partida de la Malmo a început duminică, de la ora 17:00 și a fost transmisă live și exclusiv în AntenaPLAY.

În contextul în care în optimile de finală se califică primele două echipe din fiecare grupă, o victorie împotriva Croației ne-ar aduce practic între cele mai bune 16 echipe ale Europei, potrivit as.ro. AntenaPLAY transmite CE de tenis de masă 2023 în perioada 10-17 septembrie.

Victorie clară pentru Bernadette Szocs cu Mateja Jeger Majstorovic: 11 - 7 în al treilea set

În prima rundă Bernadette Szocs s-a împus în fața croatei Mateja Jeger, Eliza Samara a câştigat înfruntarea cu Hana Arapovic, iar Andreea Dragoman a dus scorul la 3-0, în partida cu Lea Rakovac.

VIDEO: Eliza Samara a câştigat meciul cu Hana Arapovic, după ce a câştigat setul decisiv cu 11-8

Eliza Samara a jucat împotriva croatei Hana Arapovic. Eliza Samara a câştigat primul set cu 11-7. Hana Arapovic a câştigat setul secund cu 11-5. Al treilea set a fost câștigat de româncă.

VIDEO: România a câştigat meciul cu 3-0, după victoria Andreei Dragoman

Andreea Dragoman s-a luptat împotriva croatei Lea Rakovac.Andreea Dragoman a câştigat primul set cu 11-7, al doilea set cu 11-8, și al treilea set cu 11-8.

Citește și: Campionatele Europene de tenis de masă live în AntenaPLAY în perioada 10-17 septembrie. Miza este uriașă pentru naționala feminină

La Campionatele Europene din Suedia, echipa feminină face parte din Grupa B și este marea favorită la câștigarea grupei, din care mai face parte și Slovenia, națională cu care ne vom duela, luni, de la 17:00, de asemenea live în AntenaPLAY.

România a ajuns la Malmo din postura de vicecampioană europeană. Asta după ce tricolorele au pierdut finala Campionatelor Europene din 2021, de la Cluj-Napoca, în fața Germaniei. Echipa feminină a României este pe locul 4 într-un top al celor mai galonate selecționate la Campionatele Europene, unde a câștigat de-a lungul timpului 5 medalii de aur, 6 de argint și două de bronz.

Bernadette Szocs, încrezătoare înainte de Campionatele Europene de tenis de masă

"După ce am câştigat Jocurile Europene cu echipa mea, avem mult mai multă încredere. Acum, suntem din nou pregătite pentru luptele mari şi pentru medalia de aur. Nu va fi uşor, dar avem o echipă puternică şi cred că putem ajunge din nou primele. Grupa este una bună. Trebuie să fim atente la fiecare meci. Nu contează poziţia noastră din clasament, toate echipele vor să ne învingă şi toate echipele sunt pregătite de acest turneu. Sunt pregătită pentru orice. Am jucat foarte bine în ultimele turnee, aşa că am încredere. Sunt pregătită pentru luptele mari. Am mai jucat în Malmo, sunt sigur că totul va fi la înălţime", a spus Socz, citată de ettu.org.

Competiția este transmisă live în AntenaPLAY.