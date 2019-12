Serena Williams, antrenament insolit cu Mike Tyson

Dec 18, 2019 at 5:01pm PST

Şi Patrick Mouratoglou a postat imagini, însă cu Mike Tyson arătându-i Serenei Williams cum să lovească sacul.

Hit the punching bag like you wanna hit that ball !

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou)

Williams se pregăteşte în această perioadă la Boca Raton.