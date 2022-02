Simona Halep, mesaj tăios după revenirea de la Doha. Ce i-a transmis lui Ilie Năstase: „Fac cum am hotărât”

Ilie Năstase s-a numărat printe foștii jucători de tenis care și-au exprimat o opinie referitoare la participarea Simonei Halep la competiții. Ilie Năstase a declarat că Simona Halep ar trebui să se oshnească mai mult și să nu mai participe la turneele mici. Simona Halep a piertut meciul în primul tur al turneului WTA 1000 de la Doha (Qatar) după ce a pierdut meciul cu franțuzoaica Caroline Garcia cu scorul 4-6, 3-6.

Ilie Năstase: „Îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici”

„Eu îmi doresc ca Simona să joace mai puține turnee mici, e mult mai importantă să fie odihnită și 100% la turneele mari. Eu n-aș juca turnee mici înaintea unui turneu de Grand Slam. Fiecare sportiv știe cum e mai bine", a afirmat Ilie Năstase, potrivit fanatik.

Fostul jucător de tenis român susține că Simona Halep ar fi trebuit să stea mai mult să se refaă după accidentările de care a avut parte.

„Ea trebuie să se odihnească puțin și să își ia mai mult timp după accidentări și să nu revină imediat dacă nu e complet refăcută. Asta e problema. Stai mai mult timp să îți revii, dar știi că nu te mai accidentezi", a mai pus Ilie Năstase.

Simona Halep: „O să-mi fac programul așa cum am hotărât”

Totuși, Simona Halep a răspuns că va urma programul pe care l-a hotărât deja. Jucătoarea de tenis a afirmat că înă ar eun clasament bun și nu vrea să se abată de la program.

"O să-mi fac programul așa cum am hotărât, o să joc turneele pe care le joc mereu, încă am clasament destul de bun, să vedem cum o să fiu la sfârșit de an, dar momentan intru la turneele pe care vreau să le joc, acolo unde mă simt bine", a afirmat Simona Halep, potrivit Eurosport.

După experiența de la Doha Simona Halep va avea parte de o pauză de două săptămâni, iar din 9 martie va concura la Indian Wells. Iar din 22 martie Simona Halep va juca în Miami.

Simona Halep a ratat Finala turneului WTA Dubai 2022, după ce a pierdut meciul cu Jelena Ostapenko. Odată cu accederea în semifinalele turneului WTA de la Dubai, Simona Halep și-a asigurat un cec în valoare de 37.500 de dolari. La Australian Open Simona Halep a ajuns până în optimile de finală. „Australia, ai fost minunată. Rămân doar lucrurile pozitive din timpul petrecut aici. Abia aştept să mă întorc anul viitor", a scris Simona Halep pe rețelele sociale, la scurt timp după eliminarea din optimile de la Australian Open 2022.

