Cum a fost fotografiată Simona Halep pe plajă, la scurt timp după nunta fastuoasă cu Toni Iuruc

La scurt timp după nunta cu fast, Simona Halep și Toni Iuruc și-au petrecut câteva clipe pe plajă. Tenismena a publicat pe rețelele sociale o imagie cu ea, stând în pantaloni scurți pe șezlong, sub o umbrelă de paie. De asemenea, tenismena a publicat și o imagine cu proaspătul său soț, stând, de asemenea pe un șezlong și purtând cămașă și ochelari de soare.

Simona Halep și Toni Iuruc au avut parte săptămâna trecută de o nuntă cu fast, iar acum este firesc să se afle într-o perioade „de miere”.

Simona Halep și Toni Iuruc au avut o nuntă cu fast

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, la Constanța, orașul natal al tenismenei. Cei doi au spus un „da” ferm și au purtat ținute deosebite.

Tenismenea nu a renunțat la numele de Halep după căsătorie, alegând să se numească Simona Halep-Iuruc.

La petrecerea de nuntă, Simona Halep și-a anunțat invitații că nu dorește bani în plic, ci doar flori şi cadouri simbolice.

Alături le-au fost aproximativ 300 de invitaţi, mulţi dintre ei foşti mari campioni: Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu şi Ilie Năstase.

Ilie Năstase a spus pentru Observator ce cadou a adus la nuntă: I-am adus flori și m-a rugat să-i dau o rachetă de tenis de-a mea, dar n-am avut timp să mă duc la București să i-o dau, dar o să i-o dau"

Cum a fost cerută în căsătorie tenismena Simona Halep

Simona Halep a povestit, într-o conferință de presă, cum a fost cerută în căsătorie de iubitul său, Toni Iuruc. Sportiva a descris momentul cererii în căsătorie ca fiind ”deosebit”.

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep şi Toni Iuruc au fost văzuţi prima dată împreună în iulie 2019, la turneul de la Wimbledon, câștigat de sportivă. De atunci, a însoţit-o la aproape toate turneele de tenis, iar în vara acestui an, a cerut-o în căsătorie.

