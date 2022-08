Simona Halep, prima declarație după eliminarea fulgeratoare de la US Open. Adversara de 20 de ani a scos-o din primul tur

Simona Halep, locul 7 WTA şi favorită 7, a fost eliminată, luni, în primul tur al turneului de grand slam US Open, ea fiind învinsă de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, numărul 124 mondial. Daria Snigur s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4.

Simona Halep, prima declarație după eliminarea de la US Open: "Totul m-a surprins. Din păcate nu am reuşit să găsesc soluţii"

Simona Halep a declarat, după eliminarea în primul tur de la US Open, că nu a reuşit să găsească soluţii la meciul cu Daria Snigur, jucătoare care în opinia sa a meritat victoria.

"Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut nişte mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate... Nu prea a sărit mingea şi a jucat destul de iute.

Aş putea să mai spun că nu am găsit soluţii pentru meciul de astăzi şi îmi pare rău că am pierdut, bineînţeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi şi cred că a meritat să câştige pentru că pe final am făcut şi nişte greşeli destul de uşoare. Puteam să revin, nu se ştia ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluţia potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă nişte lovituri pe care nu prea le-am aşteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudăţel, dar destul de bun, pune presiune şi loveşte mingea din orice poziţie, dă foarte bine.

Totul m-a surprins şi, din păcate, nu am reuşit să găsesc soluţii astăzi. Îmi pare rău, dar asta este viaţa şi ăsta e sportul, mergem înainte", a spus Simona Halep pentru Eurosport, potrivit eurosport.ro.

Daria Snigur s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4. Sportiva a câştigat primul set în jumătate de oră, cu 6-2. Ea a început meciul cu break şi a ajuns rapid la 3-0, după ce a făcut şi al doilea break. Daria Snigur a mai câştigat o dată pe serviciul Simonei Halep. Românca a făcut break o dată.

Simona Halep s-a impus categoric în al doilea set cu un scor de 6-0, în doar 24 de minute, făcând de trei ori break, potrivit news.ro.

În decisiv, Snigur a greşit mai puţin şi s-a impus cu 6-4 în 47 de minute, reuşind două breakuri. Simona Halep a câştigat pe serviciul adversarei sale la 2-5 şi a revenit până la 4-5 de la 1-5, însă nu a fost suficient şi a pierdut.

