Simona Halep, Roland Garros 2020. La ce s-a gândit sportiva când îi era frig pe teren

Simona Halep, afectată de frigul din Paris în timpul primului meci de la Roland Garros 2020

"Faptul că am putut să schimb un pic tactica în timpul meciului mă face să fiu foarte mulţumită cu această victorie. Am fost onorată să joc primul meci feminin sub acest acoperiş. A fost mult mai bine, pentru că ploaia nu ne-a putut împiedica să jucăm. Chiar dacă a fost un pic dificil, din cauza vremii, condiţiile de joc au fost bune pentru o zi ploioasă", a mai spus Simona.

În turul doi de la Roland Garros 2020, Simona Halep o va întâlni chiar pe prietena și partenera ei de antrenament, Irina Begu. Va fi cea de-a 8-a partidă dintre cele două sportive, toate celelalte fiind câștigate de Halep.