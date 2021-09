Declarațiile tatălui Simonei Halep înainte de căsătoria fiicei. Ce spune despre prezența președintelui Klaus Iohannis la eveniment

Invitați de seamă vor fi prezenți la cununia civilă din 15 septembrie a Simonei Halep cu Toni Iuric. Printre aceștia se numără Gică Hagi, Ion Țiriac, dar și mulți alții.

Simona Halep se va căsători civil cu Toni Iuruc în cadrul unei ceremonii fastuoase care va avea loc la Constanţa, de la ora 16.00. Potrivit Observator, petrecerea de nuntă va fi găzduită de un club din Mamaia, fiind aşteptaţi peste 300 de invitaţi.

Simona Halep și Toni Iuric se cunună civil. Va fi Klaus Iohannis prezent la eveniment?

Stare Halep, tatăl tenismenei, a oferit declarații presei despre pregătirile pentru cununia civilă, dar a și răspuns câtorva întrebări care s-au aflat pe buzele tuturor.

Acesta a declarat că se simte în culmea fericrii: "Super frumos. Emoții normale ca la fiecare. Le doresc multă sănătate, că în rest au de toate", a spus Stere Halep, potrivit Observator.

Ce spune despre prezența președintelui României la fericitul eveniment. Stere Halep a infirmat și informațiile potrivit cărora la nuntă urmează a fi prezent președintele României, Klaus Iohannis. Potrivit acestuia, șeful statului nu a fost invitat la ceremonie.

De asemenea au existat zvonuri cum că la nuntă ar fi interzise telefoanele mobile sau aparatele de înregistrat audio: "Cine vă dă informațiile astea. Sunt minciuni. Noi suntem foarte transparenți, normali, ca toți oamenii de pe suprafața pământului", a precizat tatăl tenismenei.

Mesajul motivațional postat de Simona Halep în ziua căsătoriei civile cu Toni Iuric

Simona Halep a postat în mediul online un mesaj motivaţional, chiar în ziua în care se căsătoreşte cu logodnicul ei, Toni Iuruc. Aceasta a dat de înțeles că trăiește cele mai frumoase clipe din viața sa.

"Dă şansa fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viaţa ta", este mesajul sportivei.În descrierea postării a urat tuturor să aibă parte de o zi excepţională.

Simona Halep a fost cerută în căsătorie la începutul lunii iunie, iar momentul a fost unul deosebit și plin de emoție. Tenismena a povestit în cadrul unei conferințe de presă cum a decurs cererea.

„E foarte frumos (n.r. - inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a declarat Simona Halep.

Despre declarația sa referitoare la faptul că vrea să facă un copil după ce mai câștigă un turneu de Grand Slam, Simona Halep a spus zâmbind: „Așa am zis?. Îmi doresc, așa să fie! După ce voi mai lua un Grand Slam, da, fac și un copil”, a declarat Simona Halep în timpul unei declarații de presă pe care a susținut-o la scurt timp de la cererea în căsătorie.