Miami Open 2019 – o noua sansa pentru Simona Halep de a reveni pe primul loc in clasamentul WTA

Indian Wells 2019 s-a incheiat cu o surpriza placuta pentru romani, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu reusind, la doar 18 ani, sa cucereasca trofeul, dupa ce s-a impus in finala cu 6-4, 3-6, 6-4, in fata mult mai titratei sportive Angelique Kerber. Victoria canadiencei i-a facilitat Simonei Halep ramanerea pe treapta a treia in clasamentul general.

Intre timp, cele mai bune tenismene s-au mutat in Florida unde, in perioada 18-31 martie, se va disputa Turneul WTA Premier Mandatory de la Miami. Intrecerile din acest an vor avea loc in complexul Hard Rock din Miami Gardens, dupa ce sportivele s-au plans de suprafata mult prea lenta de la Centrul de Tenis Crandon Park din Key Biscaine.

Pentru a crea conditii de infrastructura pentru un turneu de o astfel de importanta, gazdele au cheltuit peste 500 de milioane de dolari. Complexul va pune la dispozitia sportivelor 29 de terenuri pentru meciuri si antrenamente, dar si numeroase restaurante si zone de divertisment. Premiile au crescut foarte putin in comparatie cu editia trecuta, castigatoarea urmand sa primeasca 1 354 010 dolari, in timp ce finalista va pleca mai bogata cu 686 000 de dolari.

Romania va fi reprezentata pe tabloul principal de Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Irina Begu. Monica Niculescu, Ana Bogdan si Sorana vor trebui sa treaca de calificari, acolo unde le vor intalni in primul meci pe L. Arruabarrena, Kr. Pliskova, respectiv L. Siegmund.

Dupa un turneu nereusit la Indian Wells (a fost eliminata in optimi de Marketa Vondrousova), Simona Halep poate reveni la finalul acestui turneu pe primul loc in circuitul feminin. Pentru aceasta, sportiva din Constanta trebuie sa castige trofeul si sa beneficieze si de conjuncturi favorabile, 7 sportive putand urca pe prima pozitie dupa acest turneu. In calitate de favorita numarul 2, Halep nu va juca in primul tur, urmand ca in turul secund sa joace cu invingatoarea dintre suedeza Johanna Larsson si o sportiva venita din calificari.

Traseul pentru a castiga trofeul seamana cu cel de la Australian Open. Daca se vor confirna calculele hartiei, Simona ar putea intalni in turul al treilea pe L. Tsurenko, in optimi pe Daria Kasatkina sau Venus Williams, pentru ca in sferturi sa dea de Elina Svitolina sau Serena Williams. Unele agentii de pariuri online au lansat deja oferta antepost pentru acest turneu, bookmakerii acestora plasand-o pe sportiva noastra ca una dintre marile favorite.

Mihaela Buzarnescu va aborda competitia din Miami cu un nou antrenor. In cursul saptamanii trecute, Miki a rupt intelegerea cu Justina Jegiolka, urmand ca locul acesteia in loja sa fie luat de Artemon Apostu Efremov, fost antrenor al Irinei Begu. Cu doar o singura victorie in 2019, romanca trebuie sa-si regaseasca ritmul, in caz contrar riscand sa-si piarda statutul de cap de serie. Ea va debuta in competitie in turul al doilea, unde o va intalni pe invingatoarea dintre Alize Cornet si Vera Lapko.

Irina Begu a fost ghinionista la tragerea la sorti, urmand ca in primul tur sa o intalneasca pe castigatoarea de la Indian Wells, Bianca Andreescu. Cele doua s-au intalnit in primul tur al turneului, canadianca impunandu-se cu 6-7, 6-3, 6-3. Totusi, in ciuda formei aratate de Bianca Andreescu, Begu ar putea profita de oboseala acumulata de aceasta. Invingatoarea dintre cele doua va juca in turul al doilea impotriva Sofiei Kenin.