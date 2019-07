Simona Halep: Am obţinut un rezultat care poate inspira mulţi copilaşi să se apuce de tenis

Simona Halep a declarat, sâmbătă, la Eurosport, după ce a câştigat turneul de la Wimbledon, că succesul ei pe iarba londoneză ar trebui să-i inspire pe cât mai mulţi copii din România să se apuce de tenis.

"A fost cel mai bun meci al meu, ştiam că trebuie să fiu agresivă, că trebuie să joc perfect ca să pot să o înving. A fost o inspiraţie pentru noi şi este în continuare, pentu toate jucătoarele. Şi a fost cu atât mai mult o zi minunată că am putut să câştig contra ei o finală de grand slam. Înseamnă foarte mult petnru mine şi pentru familia mea (n.r. - că e prima româncă învingătoare la Wimbledon), cred că pentru toţi românii este un rezultat care poate inspira mulţi copilaşi să se apuce de tenis şi să fie şi ei campioni într-o zi. Sunt mai mult decât bucuroasă şi vreau să mă bucur de acest moment cât se poate de mult. Vreau să mă bucur de ceea ce s-a întâmplat aici, o să-mi iau o vacanţă mică şi după aceea din nou la treabă. Sunt încrezătoare şi vom vedea de la zi ce se se va întâmpla. Pot să spun că este cea mai bună zi din viaţa mea, dar nu aş uita finala de la Roland Garros, care a fost priumul meu grand slam. Pot să le pun pe aceeaşi linie şi să mă bucur de amândouă", a declarat Halep.

Întrebată de crede că turneul londonez este atât de special, Halep a răspuns: "Wimbledonul este pe o suprafaţă deopsebită, este iarbă şi se dispută în faţa unor oameni deosebiţi, familia regală. Am încercat să dau tot ce am mai bun şi să joc cel mai bun tenis al meu. De aceea am şi reuşit să câştig astăzi."

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

Sursa : news.ro