Simona Halep este campioană la Wimbledon! Românca a învins-o pe Serena Williams și scrie istorie pentru România

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Simona Halep a câștigat titlul la Wimbledon 2019, după ce a învins-o pe Serena Williams cu scor 6-2, 6-2, după doar 55 de minute de joc.

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.

Simona Halep, campioană la Wimbledon 2019: "Niciodată nu am jucat mai bine ca azi"

Halep a declarat, sâmbătă, că niciodată nu a făcut un meci mai bun precum cel cu Serena Williams din finala de la Wimbledon. Halep a mai spus că visul mamei ei s-a îndeplinit sâmbătă, prin victoria de la Wimbledon.

"Niciodată nu am jucat mai bine ca azi. Serena a fost mereu o inspiraţie. Am jucat mereu pentru a fi în faţa lojei regale. Am avut mari emoţii, stomacul meu nu a fost prea bine azi. Nu voi uita niciodată această zi, a fost visul mamei mele, îi mulţumesc pentru tot. La început am spus că dacă mă voi impune, voi fi membru pe viaţă aici, acum sunt fericită. Am lucrat mult pentru a mă impune aici, dar am început să simt jocul şi mingea şi abia atept să revin anul viitor. Mulţumesc părinţilor, familiei, echipei, nu aş fi putut aici fără voi, datorită voi sunt mai bună pe teren. Mulţumesc ţării mele, că mă susţine mereu, domnului Ţiriac, care este dur cu mine şi mă face mai bună. Este o onoare să fiu aici", a declarat Halep pe teren, la finalul meciului.

Agresivitatea şi unghiurile deschise au fost de partea americancei, însă Halep s-a apărat exemplar şi a contraatacat devastator. Mişcarea şi precizia loviturilor au fost în dreptul Simonei Halep, care a ajuns incredibil la unele mingi ce păreau imposibil de returnat. Însă românca le-a ajuns şi le-a trimis înapoi imparabil. La acest joc foarte bun al Simonei Halep s-au adăugat şi obişnuitele greşeli neforţate pe care Serena Williams le face în partidele ei.

“It was my Mum’s dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came”#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/XK7qvZ2XC9 — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2019

Astfel, a rezultat un aproape de necrezut 4-0 pentru jucătoarea română, în 13 minute, cu break-uri în primul şi al treilea ghem. Williams a făcut apoi un foarte bun ghem cu serviciul şi a apărut şi ea pe tabelă.

Halep a avut probleme pentru prima dată la serviciu în ghemul al şaselea, când a fost nevoită să salveze o minge de break. Dar ea a putut să treacă peste acest obstacol şi să ridice scorul la 5-1.

După un nou ghem la 0 reuşit de americancă, Halep a închis setul, cu 6-2, după 26 de minute.

UPDATE. Simona Halep e campioană la Wimbledon 2019!

UPDATE. Break Halep. 5-2. Simona Halep va servi pentru titlu

UPDATE. Break Halep, 4-2: Simona e tot mai aproape de victorie

Within touching distance...@Simona_Halep gets the break in the second set and is just three games away from a first #Wimbledon title pic.twitter.com/aPjExdjbBr — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2019

UPDATE. 2-2, setul secund

UPDATE. Game Williams, 1-2: Serena este din nou în avantaj

UPDATE. Game Halep, 1-1: Simona Halep egalează rapid!

UPDATE. Game Williams, 0-1: Serena este pentru prima dată în avantaj

UPDATE. A început setul al doilea.

UPDATE. SET SIMONA HALEP, 6-2: Simona Halep a câștigat primul set cu 6-2

UPDATE. Game Williams, 4-1: Serena oprește seria game-urilor Simonei.

UPDATE. Game Halep, 4-0: Halep

Start as you mean to go on...



Eight minutes in and @Simona_Halep has a double break in the first set against Serena Williams, leading 3-0#Wimbledon pic.twitter.com/7pb61xyPm2 — Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2019

UPDATE. Break Halep, 3-0: Simona domină și face al doilea break!

UPDATE. Game Halep, 2-0: Jucătoarea noastră câștigă game-ul la 0 și își mprește avantajul. Simona domină în aceste prime două game-uri

UPDATE. Cele două jucătoare au intrat pe teren. Partida a început

Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) și Serena Williams (10 WTA, 37 de ani) se luptă de la ora 16:00 în marea finală de la Wimbledon 2019.

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Kate Middleton, în tribune

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, şi Kate Middleton, ducesă de Cambridge, au anunțat prezența sâmbătă, la finala feminină a turneului de la Wimbledon, dintre Simona Halep şi Serena Williams. Kate a fost surprinsă sosing pe Terenul Central din Wimbledon, purtând o rochie verde.

A warm welcome to the Duchess of Cambridge on ladies' day...#Wimbledon | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/GleM8z8k3Z

— Wimbledon (@Wimbledon) 13 July 2019

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Tribunele pline la meci

Potrivit gsp.ro, terenul Central de la Wimbledon va fi plin de fani. .Pentru meciul dintre Simona și Serena toate biletele au fost epuizate, astfel că în tribune vor fi 15.000 de fani care se vor bucura de spectacolul pe care-l vor oferi Simona și Serena.

Pentru Halep va fi prima șansă de a câștiga Wimbledon, în timp ce Serena se află în fața unui moment istoric. Dacă se impune azi, americanca poate ajunge la 24 de Grand Slam-uri, egalând-o pe legendara Margaret Court.

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Întâlniri directe

Serena Williams conduce cu scorul de 9-1 în întâlnirile directe cu Simona Halep. Ultima dată ele s-au întâlnit în optimile de finală ale Australian Open, în acest an, când americanca s-a impus scorul de 6-1, 4-6, 6-4. Aceasta a fost prima partidă dintre cele două după ce Serena Williams a devenit mamă, în septembrie 2017

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Drumul până în finală

Halep a trecut în primul tur de Aliaksandra Sasnovich, scor 6-4, 7-5, apoi de Mihaela Buzărnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2, de Victoria Azarenka, scor 6-3, 6-1, de Cori Gauff, scor 6-3. 6-3. de Shuai Zhang, scor 7-6 (4), 6-1 şi de Elina Svitolina, scor 6-1, 6-3.

Williams a trecut în primul tur de Giulia Gatto-Monticone, scor 6-4, 7-5, apoi de Kaja Juvan, scor 2-6, 6-2, 6-4, de Julia Goerges, scor 6-3, 6-4, de Carla Suarez Navarro, scor 6-2, 6-2, de Alison Riske, scor 6-4, 4-6, 6-3 şi de Barbora Strycova, scor 6-1, 6-2.

SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS FINALA WIMBLEDON. Finalele anterioare jucate de Simona Halep

Titluri WTA de simplu: 18 - Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;

Finale WTA de simplu: 17 - Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010.

Singurul român care a mai jucat finale la Wimbledon, la simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele pierdute.

Calificarea în finală este recompensată cu 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro) şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.