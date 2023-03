Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului „WTA 1000” de la Miami. De ce a izbucnit în râs la interviul de după meci

Sorana Cîrstea a surprins cu ultimele sale jocuri de tenis. Sportiva este în mare formă și chiar dacă a pierdut turneul de la Indian Wells, Sorana a reușit să-și păstreze concentrarea și să facă un adevărat spectacol pe terenul de la Miami.

„Odată ce am făcut acel sfert de finală și meciul cu numărul 1, cu Swiatek, m-a ajutat, deși l-am pierdut. Am învățat foarte multe din acel meci și am venit la Miami cu altă încredere.

Sunt mai liniștită pe teren, mai cerebrală și jocul cred că a crescut de la Indian Wells și până acum”, a spus Sorana, pentru Digi Sport după ce aseară a căștigat meciul contra Aryna Sabalenka, jucătoarea de pe locul doi mondial.

Sorana Cîrstea a câștigat meciul contra jucătoarei din Belarus cu 6-4, 6-4 și s-a calificat în semifinalele WTA Miami. În cadrul interviului de final, sportiva le-a mulțumit fanilor care au venit să o susțină la unul dintre cele mai importante jocuri ale sale, dar și antrenorului Thomas Johansson. La finalul interviului, reporterul american a vrut să încheie într-o notă amuzantă, așa că a încercat să vorbească în română, fapt care a făcut-o pe Sorana să izbucnească în râs.

„În numele tuturor fanilor români: te iubesc!”, ultimele două cuvinte fiind spuse într-o română cu puternic accent american.

Sorana Cîrstea s-a remarcat în turneul de la Miami și nu a pierdut niciun meci până acum. Pentru un loc în finală, Sorana se va lupta cu învingătoarea duelului dintre Ekaterina Alexandrova (28 de ani, 18 WTA) și Petra Kvitova (33 de ani, 12 WTA), programat joi, de la ora 02:00.

Vorbind despre tactica de joc pe care a abordat-o în jocul cu Sabalenka, Sorana a dezvăluit cum s-a pregătit.

„A fost foarte important începutul puternic. Știam că dacă nu încep bine, Aryna odată ce are un break sau un anumit avantaj, va fi greu de bătut. La 4-3, după ce mi-am pierdut serviciul, a fost extrem de important să stau concentrată, să urmăresc planul de joc, să fiu agresivă în joc. Cred că acolo s-a jucat meciul”, a spus Cîrstea, într-un interviu acordat reporterului Digi Sport aflat la Miami, Gabi Morariu.

Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața sa, iar asta a recunoscut-o chiar și ea. Tenismena și-a schimbat antrenorul în toamna anului trecut, iar asta a ajutat-o să evolueze și să se echilibreze în reacțiile din timpul jocului.

„Întotdeauna am fost o jucătoare agresivă și periculoasă, dar din când în când mă pierdeam pe parcursul meciurilor, lucru pe care nu ți-l poți permite în fața jucătoarelor de top. Trebuie să fii solidă și compactă de la început până la final. Fără îndoială, cred că mi-am găsit liniștea interioară și sunt puțin mai tăcută pe teren, iar rezultatele îmi dau încredere, dar, în același timp, rămân la fel de luptătoare.

La finalul meciului am fost ușurată. Am așteptat aceste rezultate de ceva timp și, în sfârșit, le văd venind. Probabil joc cel mai bun tenis al vieții mele și traversez o perioadă bună inclusiv în viața personală” a declarat Sorana Cîrstea, într-o apariție live pentru The Tennis Channel, potrivit Sport.ro.

