Australian Open 2021. Reacția antrenorului Adrian Cruciat, la finalul meciului, după ce a fost apostrofat de Sorana Cîrstea

Iată primele imagini cu Adrian Cruciat surprinse după episodul pe care i l-a făcut Sorana Cîrstea

Arbitra a rămas șocată de cele auzite din gura Soranei Cîrstea: "Vrei să-i dau un avertisment antrenorului tău? Tu ești cea care trebuie să îl primească”, a fost reacția arbitrei. "Știu, dar spuneți-i să tacă! I-am spus de 10 ori, nu mai pot", a fost replica Soranei, potrivit digisport.

I have never seen a player request that their own coach get a warning. 😆😆😆 pic.twitter.com/iQ7GltdAtY