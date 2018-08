BREAKING NEWS! Super-revenire la FCSB. Un fotbalist cu 7 titluri alături de roș-albaștri semnează cu echipa lui Gigi Becali

Programul încărcat din Liga 1 și Europa League îl obligă pe Gigi Becali să întărească lotul celor de la FCSB. După ce a eșuat cu fundașul central mult așteptat, ex-patronul vicecampioanei a anunțat azi că Iasmin Latovlevici va semna pe un an cu FCSB.

Cu Marko Momcilovici reprofilat ca fundaș central, Iasmin Latovlevici va fi o dublură pentru Junior Morais pe postul de fundaș stânga.

”Nu îl vrem pe Vătăjelu, dar o să aducem un fundaș stânga. O să semnăm cu Iasmin Latovlevici. Facem contract cu un an. Ne ajutăm de el, el se ajută de noi. Cum am făcut și cu Cristi Tănase. Morais nu poate juca meci de meci, joi-duminică, și are nevoie de dublură. Latovlevici și Rusescu sunt oameni alături de care am câștigat trofee și bani. Mi-au adus bucurii. Și Momcilovici va absenta o lună” a spus Becali, conform gsp.ro

Anunțul transferului lui Latovlevici vine la nicio lună după ce, același Becali, spunea că FCSB nu are nevoie de fiundaș.

”Latovlevici, nu. Avem doi. Ce facem? Luăm al 3-lea, pentru ce? Dacă apare unul de 18-19 ani care să crească, atunci investesc. Dar pentru Latovlevici ce să investesc? Nu s-a pus problema să vină. Ne-a rugat să se antreneze cu noi, i-am zis că-l primesc cu cea mai mare plăcere. Aşa am făcut şi cu Adi Popa. Din ce ştiu, Latovlevici vrea să joace în străinătate", a spus șeful FCSB pe 20 iulie.

Iasmin Latovlevici este jucător liber contract, după ce și-a încheiat contractul cu Galatasaray, și s-a antrenat de mai multe ori sub comanda lui Dică. Acesta a mai jucat la FCSB din 2010 şi până în 2015, cucerind 7 trofee: 3 titluri, 2 Cupe, o Supercupă și o Cupă a Ligii.

176 de meciuri și 12 goluri are Latovlevici la FCSB/Steaua în perioada 2010-2015