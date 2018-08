Surpriză de proporții în Liga 1! Dinamo și-a vândut un mijlocaș fundamental. Cu ce echipa face acesta vizita medicală

Când toată lumea se aștepta ca Dinamo să-l vândă pe Dan Nistor la FCSB, Ionuț Negoiță a scos ”asul” din mânecă și l-a vândut pe May Mahlangu la campioana Bulgariei Ludogoreț Razgrad.

May Mahlangu, unul dintre cei mai în formă și importanți jucători din echipa lui Florin Bratu, va ajunge în Bulgaria, la Ludogoreț, anunță gsp.ro. Bulgarii ar urma să achite 500.000 de euro pentru unul dintre cei mai buni jucători ai clubului. Sud-africanul va primi un salariu de 30.000 de euro pe an. La Dinamo, May are 8.000 de euro pe lună.

Mahlangu a semnat cu Dinamo în septembrie 2016 la Dinamo. În această perioadă, cota sa a urcat de la 700,000 de Euro la 1 milion, conform transfermarkt.com. Înţelegerea sa cu câinii roşii expiră în iunie 2019, iar conducerea a anunţat în urmă cu câteva zile că vrea să-i prelungească neapărat contractul. Numai că prima ofertă, de creştere cu 2.000 de euro a înţelegerii a fost refuzată din start.

De-a lungul carierei, Mahlangu a mai jucat la Stars of Africa, IFK Hassleholm, IFK Goteborg, Konyaspor și Sint-Truiden. La Dinamo, mijlocașul a jucat 70 de meciuri și a dat trei goluri.