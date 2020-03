Tătăruşanu: Cred că nu se va schimba nimic după pandemie. Fotbalul şi viaţa vor fi aceleaşi

Prezentăm integral interviul acordat de internaţionalul român sursei citate:

Salut, Ciprian! În primul rând, cum îţi petreci aceste zile, cu ce gânduri?

– Salut! Aşa cum ar trebui să facă toţi, stau în casă. În linii mari, am aceleaşi activităţi pe care le aveam şi când stăteam acasă înainte de pandemie. Doar că, acum, la scară mai mare, ca să spun aşa. Pentru că nu există alte activităţi! Împreună cu soţia, am grijă de copii, ne jucăm împreună, gătim, ne uităm la filme… Petrecem mult timp în grădină. Atunci când copiii dorm, la prânz, am timp şi de exerciţii fizice.

– Fetiţa ta, Isabel, are doar un an, iar cei doi băieţi au 6, respectiv 4 ani. Cum le-ai explicat băieţilor această perioadă?