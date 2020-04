Tătăruşanu, mesaj pentru fani: Încercaţi să staţi în casă pentru ca această perioadă dificilă să treacă mai repede

“Nu este uşor să stai toată ziua în casă, dar trebuie să facem asta ca să treacă această perioadă mai repede. Stau cu familia mea şi încerc să fac aproape lucrurile pe care le fac de obicei. Staful a trimis un program de pregătire pentru toată ziua, lucruri normale. În plus, avem nevoie să alergăm când avem oportunitatea. Eu urmez acest program, în plus am actiivtăţi cu copiii mei în grădină. Când am timp fac un mic tur cu bicicleta”, a spus Tătăruşanu.

Întrebat ce filme şi seriale urmăreşte şi ce carte citeşte în această perioadă, el a răspuns: “Film… am văzut ieri un documentar despre nutriţie, “What the Health”. Ca serial urmăresc House of Cards şi Vikings, iar carte am citit Sapiens, o scurtă istorie a omenirii”.

Portarul are şi un mesaj pentru suporteri: “Sper că sunteţi bine cu toţii. Încercaţi să staţi în casă pentru ca această perioadă dificilă să se termine mai repede”.