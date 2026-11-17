România întâlnește Bosnia Herțegovina, în deplasare, în ultimul meci din cadrul grupelor UEFA Nations League, în direct la Antena 1 și Antena Play, de la ora 21:45. Naționala antrenată de Gică Hagi luptă pentru locul trei, însă nu depinde 100% numai de ea.

Publicat: Marti, 17 Noiembrie 2026, 15:10 | Actualizat Marti, 17 Noiembrie 2026, 15:21

Confruntarea care reprezintă ultima apariție a tricolorilor în această ediție a grupelor Ligii Națiunilor va putea fi urmărită și în format LIVE VIDEO+text și pe a1.ro.

„Tricolorii” au nevoie de un succes la Zenica, dar şi ca Polonia să se încurce cu Suedia, pentru a evita clasarea pe ultimul loc în grupă. În caz că va rata obiectivul, România va juca în barajul de menţinere/promovare în Liga B din Liga Naţiunilor.

Meciul va avea loc pe stadionul Bilino Polje din Zenica, arena pe care Bosnia și Herțegovina își dispută partidele de pe teren propriu.

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În tur, disputat la București, Bosnia și Herțegovina s-a impus în fața României cu scorul de 4-2. Astfel, tricolorii vor avea ocazia să încerce să obțină un rezultat mai bun în partida din deplasare.

Cum ar urma să arate primul 11 din meciul cu Bosnia: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău (Screciu), R. Marin, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man.

Clasamentul Grupei B4 din Liga Națiunilor

Lotul României pentru meciul și Bosnia & Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României din Liga Națiunilor! Toate meciurile naţionalei se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Iată programul complet:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România 2-1

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herţegovina 2-4

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România 6-0

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: România– Suedia 0-1

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia 2-1

Marţi, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herţegovina – România

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY. Antena 1 este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.