Un medaliat olimpic de anul acesta a împărtășit pe internet cum arată medalia la doar o săptămână de când a câștigat-o

Un sportiv care a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 a rămas surprins de starea în care se află medalia sa la doar câteva zile de când a câștigat-o.

Nyjah Huston, în vârstă de 29 de ani, a câștigat bronzul pentru Statele Unite ale Americii la proba masculină de stradă la Jocurile Olimpice de la Paris din 29 iulie.

De atunci, Nyjah Huston s-a întors în America și își petrece timpul în California la Laguna Beach. După o performanță deosebită, acesta se bucură de vacanță împreună cu prietenii.

„La naiba, ultimele zile au fost grele. De când am ajuns acasă, trebuie să-mi adun toate forțele pentru a mă ridica din pat și a începe să trăiesc din nou. Nu am plecat la Paris cu niciun fel de așteptări. Am vrut doar să merg acolo, să fac câteva trucuri și să mă bucur de moment. Dar după ce am fost în postura de a avea o șansă bună la victorie și nu am reușit, la naiba, doare. În acel moment am vrut să aduc acasă aurul pentru noi atât de mult. Mai mult decât orice mi-am dorit vreodată în viață.

Mi s-a părut o oportunitate pe care o ai doar o dată în viață și cred că asta mă face să îmi fie atât de greu să uit. Uneori, când sunt deprimat din cauza a ceva de genul acesta, simt că este greșit, pentru că știu că am atât de multe în viață pentru care să fiu fericit și recunoscător.

Sunt sănătos. Am o familie și prieteni uimitori care sunt mereu acolo pentru mine. Și ajung să-mi câștig existența făcând ceea ce îmi place cel mai mult, ceea ce este o binecuvântare atât de mare.

Nu doar latura competitivă din mine mă face să fiu dezamăgit și să mă supăr, ci, mai mult, este pasiunea. Am atât de multă pasiune pentru ceea ce fac încât pur și simplu nu știu cum să nu mă simt așa în aceste momente. Dar întotdeauna încerc să-mi reamintesc că dacă nu ar fi fost acea latură pasională din mine căreia îi pasă atât de mult, atunci nu aș fi ajuns niciodată aici. Viața este o bătălie. Nu suntem perfecți. Dar trecem peste. Întotdeauna și pentru totdeauna”, a fost mesajul postat de sportiv după ce a câștigat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Deși spera la victorie, tânărul este mândru de medalia sa, pe care o arată cu orice ocazie atât în online, cât și în viața de zi cu zi.

Un medaliat olimpic de anul acesta a împărtășit pe internet cum arată medalia la doar o săptămână de când a câștigat-o: „Medalia arată minunat când este nou-nouță...”

Cu toate acestea, la doar câteva zile după ce a câștigat medalia de bronz, tânărul a împărtășit pe rețelele de socializare stadiul în care se află.

Astfel că, într-un filmuleț pe rețelele de socializare, Nyjah Huston le-a arătat urmăritorilor săi cât de repede s-a degradat medalia sa de bronz.

„Medalia arată minunat când este nou-nouță. Cu toate acestea, arată mult mai rău după ce am purtat-o direct pe piele, în contact cu transpirația, și după ce am dat-o și prietenilor mei să o poarte pe timpul weekendului”, a povestit el, conform The Sun. „Aparent nu este de foarte bună calitate, așa cum ai putea crede.”

„Adică, uitați-vă la chestia asta. Arată ca naiba. Chiar și partea din față se cojește. Cred că ar trebui să aibă mai multă grijă la calitatea medaliilor Olimpice”, a mai adăugat el.

„Medalia arată ca după război”, a mai spus într-o altă postare pe rețelele de socializare.

Reacțiile fanilor au fost însă diverse, de la susținere la adevărate răutăți.

„Pare că ai câștigat-o în 1982”, i-a scris cineva.

„Ce gunoi”, au mai spus alții. „Ai păstrat bonul?”

„Medalia din aur e ok. Încearcă să o iei pe aia data viitoare”, a comentat o persoană.

Având în vedere că medaliile sunt făcute din fier din Turnul Eiffel original, nu este de mirare că Hutson a simțit că premiul său din metal a fost puțin lipsit de strălucire.

Medaliile de la Jocurile Olimpice din 2024 au în componență o bucată de fier în formă de hexagon luată din turnul cu zăbrele construit în anii 1880 pentru a onora orașul gazdă.