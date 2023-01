Ultimă oră! Victor Pițurcă, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc

Victor Pițurcă a fost rețint de procurorii DNA în dosarul măștilor neconforme livrate în spitalele Ministerului Apărării în timpul pandemiei de coronavirus, scrie G4Media. Potrivit ultimelor informații obținute de Antena Stars, în dosarul DNA este vizat și Alex Pițurcă, fiul fostului selecționer.

Motivul pentru care Victor Pițurcă trebuie să dea socoteală în fața procurorilor DNA

Potrivit surselor citate mai sus, ar fi vorba despre un dosar privind achiziţia de produse medicale în timpul pandemiei de Covid-19. Fostul selecționer al naționalei, în vârstă de 66 de ani, ar fi fost audiat de procurorii DNA în cursul zilei de duminică, 29 ianuarie.

El a fost reținut luni și ar putea fi arestat preventiv pentru 30 de zile.

„Pițurcă ar fi fost reținut duminică seară. E în sediul DNA. E audiat din nou de anchetatori, iar azi va fi dus în fața Instanței. E posibil ca anchetatorii să ceară arestarea preventivă. Judecătorii vor stabili dacă trebuie să rămână în spatele gratiilor. Pițurcă ar fi ajutat la transportarea măștilor din China către MApN. IProcurorii spun că măștile ar fi neconforme”, a anunțat Digi24, potrivit GSP.

Oamenii legii investighează un contract încheiat de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus distribuirea a 100.000 de măști FFP3 către Ministerul Sănătății. Banii din vânzarea măștilor neconforme, peste două milioane de euro, ar fi fost încasați de firma familiei Pițurcă. Asociat al acestei firme ar fi și fiul fostului selecționer, Alexandru Victorio Piţurcă (39 de ani). În septembrie 2020, experții au transmis că măștile FFP3 nu respectă standardele de rezistență împotriva germenilor. Inspecția Muncii informa Ministerul că măștile fuseseră testate de un laborator neacreditat de guvernul chinez, informează sursa citată mai sus.

Procurorii spun că Victor Pițurcă ar fi influențat accesul fiului său la contractul cu Ministerul Apărării Naționale. Astfel, oamenii legii verifică posibile fapte de corupție comise de către generalii MAPN, dar și fapte de evaziune fiscală.

De asemenea, în același dosar ar fi fost reținut și directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu.

Victor Pițurcă a mai fost cercetat de DNA și în „Dosarul Valiza”

Nu este prima dată când Victor Pițurcă este audiat de procurorii DNA. Acesta a mai dat socoteală și în „Dosarul Valiza”, fiind cercetat pentru rezilierea contractului dintre fostul selecționer al naționalei României și FRF. În același dosar, în iunie 2013, el a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru că a fost favorizat de patronul FCSB, Gigi Becali.

Victor Pițurcă a plecat în inuarie 2020 de la CS Universitatea Craiova și de atunci este liber de contract. El a mai antrenat și la la FCSB, naționala României, FC Universitatea Craiova și Al Ittihad.

Victor Pițurcă a mai făcut închisoare. De ce a fost arestat în comunism

În cadrul unei emisiuni, Victor Pițurcă a povestit cum a făcut două luni de închisoare pentru că a jucat jocuri de noroc, pe vremea când era la Târgu Jiu.

„Primisem vreo 80.000 de lei de la Tg. Jiu, bani foarte mulți, și după aia mi-au cerut banii. <Ce bani să vă dau eu? Să-i cereți la Scornicești!>. Atunci am plecat la Scornicești. După câteva luni am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo. Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: <Ne dai banii sau te condamnăm?>. <Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!>.

Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva. Doar că oamenii ne-au condamnat într-o zi! Eram în vremea comunismului, iar comuniștii și Miliția făceau ce voiau. Intrau peste tine în casă și te arestau! Făceau orice. Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! Până la urmă a intervenit Scorniceștiul și ne-au judecat din nou. Atunci doar golanii mai erau condamnați așa! Sau cei care voiau să intre la pușcărie ca să treacă de o iarnă care urma. Nicidecum eu sau alți trei care erau milionari pe vremea aia în Tg. Jiu. Cam asta a fost...”, a povestit Victor Pițurcă.

