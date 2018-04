VIDEO: Dramă totală în Liga Campionilor! Real Madrid - Juventus 1-3! ”Minunea” italienilor, împiedicată de un penalty controversat acordat în ultima secundă

Real Madrid - Juventus a pornit de la 1-3. La nici două minute de la startul returului, Mandzukic înscrie în poarta lui Keylor Navas și ”Remuntada” era la ordinea zilei. Mulți credeau că e un gol de onoare, însă erau și fani care aveau în memorie meciul de marți de pe Olimpico, iar Juventus beneficia de încredere. Avea să fie o încredere dublată de un alt gol al aceluiași Mandzukic din minutul 37.

Real Madrid - Juventus s-a intrat cu 0-2 la cabine, iar italienii mai aveau nevoie de un gol pentru a pune la cale un alt miracol. Iar golul a venit după o oră de joc, atunci când Navas gafează ca un începător și Matuidi lovește din câțiva metri. Era 0-3 și scorul de pe ”Juventus Stadium” fusese anulat.

Real Madrid - Juventus se îndrepta agale către prelungiri, însă a venit minutul 90+3, atunci când în scenă a intrat unul dintre cei mai slabi arbitri din Anglia. Michael Oliver acordă penalty pentru Real la o jenare a lui Lucas Vasquez în careu și seara magică a stricată. Mai mult, Oliver distruge și visul legendei Buffon de a mai prinde o semifinală și îl elimină pe italian pentru proteste

#Buffon last minute red card 🔴 against #RealMadrid to the background of Titanic music.



