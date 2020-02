Vintilă: Am văzut meciul CFR-ului cu FC Sevilla, a fost identic cu al nostru, diferenţa a fost că adversarii lor au marcat

Întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă a vzăut meicul rivalilor, Vintilă a răspuns: "Da, a fost identic cu al nostru. Diferenţa a fost că adversarii lor au marcat aseară, atât. Nu vreau să comentez despre jucătorii altei echipe. Nu regret că l-am cedat pe Manea. Foarte bine că a fost titular, poate acolo este locul lui, unde se joacă mai direct pe poartă. Este jucătorul CFR-ului nu vreau să comentez despre el. Nu am ţinut cu nimeni, eu susţin echipa mea, pe mine mă interesează FCSB."

Antrenorul FCSB consideră că mijlocaşul Florin Tănase, care şi-a criticat colegii după înfrângerea cu Dinamo, are uneori metode nepotrivite de a-şi încuraja coechipierii.

"Trebuie să câştigăm mâine (n.r. - cu Chindia) pentru a se linişti toate apele, să se aşeze pe făgaşul lor normal şi consider că este un joc greu pentru că şi în tur am câştigat greu cu această echipă pe care toată lumea o consideră mică, dar bătăioasă, cu un antrenor agresiv ca temperament. Dacă am reuşit să învăţăm ceva după acest început de campionat trebuie să-l aplicăm mâine. Trebuie să devenim din ce în ce mai buni, mai încrezători, pentru că avem valoare, trebuie doar să o punem în practică cu atitudinea potrivită. Ne dorim să câştigăm pentru suporteri, pentru că suntem datori în faţa lor şi pentru cei care cred în noi, în această echipă şi pentru familiile noastre, nu în ultimul rând. Cred că jucătorii au realizat momentul bun pe lângă care au trecut (n.r. în meciul cu Dinamo) şi sper ca acest duş rece să ne trezească pentru că noi avem echipă bună, trebuie doar să o demonstrăm prin atitudine, prin joc. Sentimentul meu a fost de frustrare, supărare, pentru că ştiam că suntem mai buni, dar nu am putut să dovedim. Presiunea este constantă aici. (n.r. - despre faptul că patronul a spus că va rămâne la FCSB până la pensie). Acum e presiunea mai mare Tănase are metodele lui de a-şi încuraja colegii, câteodată sunt bune, câteodată nu chiar, dar aşa cum în orice familie sau când ai momente mai neplăcute, te apuci să explici şi unde s-a greşit, poate nu întotdeauna pe un ton potrivit", a spus Vintilă.

Tehnicianul spune că noua achziţie, fundaşul Andrei Miron de la FC Botoşani, poate evolua chiar din partida cu Chindia Târgovişte.