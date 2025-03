Oana Radu trăiește, în sfârșit, o poveste de iubire ca-n basme. După un trecut sentimental tumultuos, artista și-a găsit liniștea alături de Șerban Balaban, toboșarul din trupa sa, iar de curând, cei doi și-au oficializat relația.

În cadrul concertului susținut la Sala Palatului, eveniment marcant în cariera sa, Oana a avut parte de un moment extrem de emoționant, care a impresionat publicul.

Declarația de dragoste emoționantă pe care logodnicul Oanei Radu i-a făcut-o artistei. Cum a reușit să o facă fericită

În fața sutelor de spectatori veniți să o susțină, Oana Radu a împărtășit bucuria de a-și fi găsit sufletul pereche. Pe scenă, cu ochii în lacrimi, artista i-a mulțumit partenerului său pentru iubirea sinceră și necondiționată:

"M-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui. Și vreau să îi mulțumesc pentru că m-a învățat să iubesc, m-a învățat ce este dragostea fără niciun fel de interes, dragostea pură și adevărată. Îți mulțumesc."

Dar surpriza serii a venit din partea lui Șerban Balaban, care, deși nu obișnuiește să își exprime sentimentele în public, a făcut o declarație de dragoste răvășitoare. Cu vocea tremurândă și vizibil emoționat, toboșarul a mărturisit cât de mult înseamnă Oana pentru el:

"Oana, te iubesc cum nu am iubit vreodată și nu am crezut că pot să fac asta. M-ai învățat multe lucruri minunate. Am reușit să devin o persoană pe care speram eu să o întâlnesc cândva, pe stradă. Sunt efectiv fără cuvinte. Mi-am promis că nu o să plâng. Pentru că am plâns azi încontinuu de când am venit aici…"

Publicul a fost cucerit de sinceritatea și emoția momentului, iar reacția Oanei a fost una neprețuită. Cu ochii în lacrimi, artista l-a îmbrățișat pe logodnicul său, confirmând încă o dată că iubirea lor este una autentică și profundă.

După un divorț dificil, marcat de scandaluri și suferință, Oana Radu pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea sufletească. Logodna cu Șerban Balaban a venit ca o binecuvântare, iar artista nu își ascunde fericirea.

Pentru Oana Radu, dragostea a renăscut dincolo de trecut, iar alături de Șerban Balaban, ea trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Momentul emoționant de la Sala Palatului a demonstrat încă o dată că iubirea sinceră există și că, uneori, a doua șansă poate aduce o fericire mai mare decât ne-am fi imaginat vreodată.